3個台灣小眾品牌超好買！　Studio Doe淡而不膩、CHRONIC上架必秒殺

實習記者黃麗頻／綜合報導

儘管歐美大牌當道，仍有許多人喜歡著用小眾品牌，不過你知道嗎？台灣其實也有許多小眾品牌，不僅兼具質感時尚，在設計選材方面也不馬虎，默默地在時尚圈崛起，以下精選3家「台灣小眾品牌」，一起來認識一下本土潮流吧！

＃Studio Doe

或許你沒聽過Studio Doe，不過你絕對認識品牌主理人「小安（An Chen）」，從部落客起家，小安淡而不膩的風格吸引不少人推崇；而她的品牌「Studio Doe」與自身風格一樣，以極簡／經典衣櫥為品牌核心，致力於打造出能夠貼近真實生活的時髦服飾，並輕鬆展現自我風格，不譁眾取寵卻依舊搶眼。

▲Studio Doe致力打造富有自我風格的「經典衣櫥」。（圖／翻攝自IG@studiodoe）

＃mouggan

由KOL雙胞胎姊妹大饅大力創立，mouggan音同台語的「不同」，姊妹倆曾說：「我們都是自己故事裡的主角，我們都有點不同。」 希望藉由品牌在日常生活中尋找獨特、自己才懂的偏執美；品牌利用簡約設計配上低彩度色調，打造出低調內斂卻又別具特色的美感，讓每個人都能擁有獨一無二的穿衣風格。

▲大饅大力希望藉由「mouggan」在日常中尋找自己才懂的偏執美。（圖／翻攝自IG@mougganofficial）

＃CHRONIC

「CHRONIC」因充滿神秘並富有質感，在台灣火速竄紅，單品每上架必秒殺，更創下連續119周秒殺的佳績；以經典、永恆、限量為品牌核心，CHRONIC不走大眾量販路線，而是「堅持只做連自己都會穿的設計」，從手鍊、帽子到時裝，看似簡約的設計卻細節滿滿，不難看出品牌讓人為之瘋狂的原因！

▲CHRONIC簡約的時髦設計讓人為之瘋狂。（圖／翻攝自IG@chronicxantidote）