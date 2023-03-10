陸劇《今日宜加油》10職場金句：下班以後還聊工作，人見人煩

▲陸劇《今日宜加油》職場金句連發。（圖／翻攝自今日宜加油微博，以下同）

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大陸職場題材電視劇《今日宜加油》，根據韓國漫畫《高斯電子公司》改編，請到鄭愷、陳鈺琪、王鶴棣出演，講述高發電子公司中企劃三部的職場故事，當中台詞更是道出了上班族的真心話，也教你如何聰明應對（擺爛），一起來看看！

1. 凡是有領導的聚餐都叫加班，每天下班後都要聚餐，跟加班有什麼區別。



2. 下次遇到你不想做的事情，直接說不不就好了。



3. 下班以後還聊工作，人見人煩。



4. 你相不相信，人與人的相處是有慣性的，你不能讓別人覺得你便宜好用，還好脾氣，這樣他們會欺負你的。

5. 單身多快樂啊，吃外送怎麼了，那也總比隨便找個男的，給他做飯生孩子強。



6. 不能就這麼認輸，就算不能改變世界，也要讓世界知道，我們沒那麼好欺負。



7. 我既想努力，但又不想我的人生只剩努力。



8. 工作的目標當然是為了不工作。



9. 我一不背單詞，二不想加班，三不想鍛鍊，我懶惰但不需要被鞭策，我社恐也不需要被溫暖，我落後更不需要被提攜，我就想一個人孤獨地享受一些膚淺的快樂，可以嗎？

10.打工人的快樂就在於，間歇性躊躇滿志，持續性準點下班。