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蔡依林米蘭沒方向感萌樣曝光　周杰倫滑進香奈兒工作室變魔術

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▲▼ 蔡依林,周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林於米蘭街頭以Givenchy服裝搭配寶格麗Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌壇天后蔡依林（Jolin）日前以寶格麗大中華區品牌代言人身分，出席米蘭時裝周期間舉行的2023秋冬配件發表會，今釋出她於米蘭街頭拍攝的穿搭照，只見她穿Givenchy白色毛呢外套搭牛仔褲、Jimmy Choo鞋，連換2款寶格麗新包展現巨星風範，她的pose很有戲，一組她在轉角處凝望遠方的照片，她自下註解「沒有方向感的日常」，還標註「請求支援」。

▲▼ 蔡依林,周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林拎寶格麗Serpentine Top Handle黑色小牛皮手提包，戲稱pose像沒有方向感。

身為百變天后，蔡依林從造型到pose都有獨到見解，即便在米蘭街頭的穿搭照是同一套，她也靠換寶格麗不同的包款變換風格，她點出關鍵點是「換個包像換個人」，她斜背寶格麗Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包顯得年輕活潑，換拎金色蛇造型提把的Serpentine Top Handle黑色小牛皮手提包，立刻變身優雅貴婦。

▲▼ 蔡依林,周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫逛進香奈兒工作室變魔術，拎著粉紅香奈兒小包。（圖／翻攝jaychou IG）

演藝圈天王周杰倫則隨著老婆昆凌腳步到巴黎，昆凌盛裝參加香奈兒（CHANEL）2023秋冬時裝秀，他則與朋友逛進香奈兒工作室，友人現場變起魔術把氣氛炒到最高點，讓周杰倫不禁好奇未來品牌大活動是否也會有魔術橋段，他也樂收一款香奈兒獨一無二的粉紅色小包包，大呼太棒啦！

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關鍵字：

蔡依林, Jolin, 寶格麗, BVLGARI, 周杰倫, CHANEL, 香奈兒

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