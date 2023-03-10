陳喬恩露深溝網讚「天然美女」　泰國度假行頭不藏私

▲陳喬恩泰國遊覽吃美食，貼心回應粉絲標註身上行頭品牌。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩度假行程排滿滿，才剛結束新加坡旅行，現已與馬來西亞富二代老公Alan（曾偉昌）轉往泰國，喜愛美食的夫妻倆一抵達，便盛裝到知名餐廳享用泰國料理，粉絲們好奇她的度假行頭，她不藏私一一標註品牌，她透露：「我常常穿戴朋友設計的品牌，都不是很難找。」當天她所穿的花卉洋裝即出自大陸設計師劉清揚自創品牌CHICTOPIA。

▲陳喬恩黑洋裝造型露香肩與深溝，讓粉絲大為驚艷。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩前往泰國前，於IG分享罕見的性感照讓粉絲狂讚，只見她身穿黑色貼身短洋裝，不僅翹腳秀美腿，香肩與深邃事業線也大方露，43歲的她狀態絕佳，讓網友大讚她是「天然美女」。

▲陳喬恩出發前先自拍，穿花卉洋裝搭配FENDI涼鞋、拎Alexander Wang小包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

不僅工作時精心打扮，陳喬恩度假時行頭也樣樣精彩，到泰國知名餐廳享美食時，她以細肩帶花卉洋裝搭配FENDI涼鞋，手拎華裔設計師品牌Alexander Wang小包，輕鬆愜意又不失時尚感的裝扮，完美呼應度假氛圍。

▲泰國美食讓陳喬恩讚不絕口。（圖／翻攝iam_joechen IG）