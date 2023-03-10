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趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」，眼下膨潤超減齡

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▲▼2023最強「5款眼部保養」。（圖／品牌提供）

▲顧好眼部肌膚，守住老化第一道防線。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人熬夜追劇早已是家常便飯，且大量使用3C用品，雙眼疲勞、乾燥、暗沉藏也藏不住，別讓眼部肌膚洩漏你的年齡，盤點眼部話題新品，想要視覺減齡，眼部保養絕對不可少！

▲▼趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」 。（圖／品牌提供）

▲I DEW CARE 樂C熊貓眼掰掰眼霜，15ml，600元。

微細粉色珠光質地，輕盈不厚重，敏感肌也適用，添加芭樂萃取的維他命C與維他命B3、玻尿酸、阿拉比卡咖啡豆萃取與棕櫚醯三胜肽等成分，快速潤澤眼周乾燥肌膚，深層補水修護紋路。

▲▼趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」 。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳雙導眼部精華，20ml，5,500元。

獨特雙管設計，一管為緊提淡紋乳精華，針對皺紋與鬆弛；另一管為煥白亮眼蜜精華，可幫助淡化眼下肌膚暗沉，不只如此還可使睫毛根部更加堅韌。

▲▼趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」 。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟高效眼活萃，20ml，7,200元。

蘊含高濃度重生密蘿蘭成分，搭配7大撫紋活性胜肽，從肌膚表層開始，注入肌底幫助放鬆肌肉、撫平紋路，同時補水鎖水，維持肌膚穩定健康、柔滑細緻。

▲▼趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」 。（圖／品牌提供）

▲赫蓮娜 植萃綠寶舒緩亮眼霜，15ml，4,100元。

獨家仿無名指冰導亮眼棒設計，內含獨家珍稀億萬珊瑚草改善暗沉、浮腫泡泡眼、細紋三大眼周問題，專為拯救眼周疲態倦容而生，幫助深入眼周肌底修護。 

▲▼趕走倦容！2023最強「5款眼部保養」 。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 金致臻顏花蜜奢養眼霜，20ml，1,650元。

以珍稀麥盧卡花蜜萃取，偕同高濃度普拉斯鏈、黃金四胜肽精萃，幫助掌握眼部緊緻彈潤，搭配黃金小冰棒，幫助喚醒眼眸。

關鍵字：

眼霜, 眼部精華, 眼部保養

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