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田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠「不要龜毛」！自曝保養走豪氣路線

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▲▼ 田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠不要龜毛。（圖／記者黃克翔攝）

▲田馥甄出席代言人活動分享自己保養心法。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝田馥甄IG

人氣醫美保養品牌理膚寶水近日推出話題新品「B5繃帶凝乳」，並在華山文創園區打造「修復水療概念中心」，邀請消費者來體驗肌膚檢測和保養護理，體驗中心啟動當天更邀來品牌代言人田馥甄出席。現場她大方分享維持好狀態的秘訣，不僅保養金句連發，更自曝自己的保養守則就是「不要龜毛！」輕鬆又簡單的保養style很適合生活忙碌的女生。

▲▼ 田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠不要龜毛。（圖／記者黃克翔攝）

本月月底即將迎接40歲到來的田馥甄，凍齡好肌膚根本是少女狀態，讓人看不出年紀，但她透露自己是比較敏感的混合肌，肌膚常會敏感不適，但也因此讓她談起保養很有一套。她說自己的日常保養其實很簡單，但屬於「豪氣派」！洗完臉後會用保濕噴霧很豪氣的噴全臉，讓角質層先軟化，接著再用B5繃帶精華和繃帶凝乳，幫肌膚保濕鎖水。

而如果遇到天氣比較乾燥，或像前陣子天氣比較冷常吹暖氣讓使得肌膚變乾，她就靠「豪氣保養法」來改善，「我就會豪用精華液，多用一點，乳液也多擦一點。」

雖然保養方式很簡單，但她分享保養的心態要對，再搭配專業、適合自己的產品就好，像是有些人對於保養會有比較注重、計較的地方，但她認為不要太龜毛，皮膚會比較好，「我超不龜毛的！我覺得計較很多小瑕疵一直弄、拿放大鏡去看，反而會費神，心情就不放鬆，我認為心情放鬆也會讓皮膚比較好」。

▲▼ 田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠不要龜毛。（圖／記者張毓容攝）

除了保養，她連飲食上也都讓自己保有彈性，平時會吃得健康和維持好的運動習慣，但她不會太嚴苛的逼自己，她認為要適時地放過自己，「像我有時候也會喝喝小酒，吃一些炸物，給自己一點彈性，放鬆、釋放壓力的時候。有時候緊有時鬆，彈性的生活會讓身心靈比較舒適」，心情好了對肌膚也好。

▲▼ 田馥甄凍齡女神美貌秘訣靠不要龜毛。（圖／記者張毓容攝）

她在飲食上不會過度限制自己之外，她也很推薦女生要多注意蛋白質和好油脂的補充，「多吃蔬菜水果、多喝水，這對大家來說是很基本的，但現在到這個階段我覺得好的油脂和優質蛋白質也很重要」，像是蛋白質對皮膚、頭髮和肌肉的生成都很重要，所以她自己會很注重蛋白質的補充，如果有運動的那天就會多吃一些蛋白質，或是補充乳清蛋白。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 田馥甄, Hebe, 凍齡, 女星, 秘訣, 飲食

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