水煮餐較健康？營養師曝「無油飲食缺點」，減重不成恐傷身

▲吃水煮餐或是沙拉減重，長期吃下去恐傷身。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人想要減重，開始改吃水煮餐，但是水煮餐真的比較健康嗎？營養師高敏敏表示，無油飲食其實是減肥的大地雷，盤點長期無油飲食的缺點，長期吃不只瘦身速度不如預期，更可能引發荷爾蒙失調危機。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#容易便秘

水煮餐也就是無油飲食，油脂能夠幫助腸道潤滑，換句話說，當缺乏油脂則容易排便不順。

#荷爾蒙失調

營養師高敏敏指出，油脂和膽固醇都是構成人類荷爾蒙的重要原料，因此若是長期食用水煮餐，會使荷爾蒙失調，人體機能也容易紊亂。

#缺少飽足滿足感

食物添加油脂可以增加香氣，能幫助滿足嗅覺，同時也能延長胃排空時間，幫助增加飽足感。

#缺乏油脂

瘦身更要吃好油，水煮餐讓人無法達到每日油脂攝取量，建議每日油脂攝取量為總熱量的20-30%。

#骨質密度下降

營養師提醒，維生素D能增加骨密度，但少了油脂會降低維生素D合成，進而造成骨質疏鬆。

#皮膚乾燥頭髮無光

當身體缺乏油脂攝取，會減少脂溶性維生素吸收，導致潤滑度下降。

▲多攝取深海魚類，補充Omega-3。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏表示，想要減重，最好的方式不是無油，而是要吃好油，建議平時可以多吃 omega-3 好油，有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡，再加上 Omega-3 是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。

建議每周吃3次深海魚類，像是鯖魚、秋刀魚、鮪魚和鮭魚，每天可以攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含 Omega-3 脂肪酸的好油脂食物。

高敏敏也重申，並不是水煮餐不好，就營養角度來看，水煮確實比油炸來得健康，但是蒸煮更好，但就減重而言，水煮餐缺乏油分，這樣反而會拖垮人體運作和代謝，對減重不僅沒有幫助，長期下來反而會危害健康。