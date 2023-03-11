把大師名畫戴上手　Swatch葛飾北齋錶雙面有看頭

▲Swatch Art Journey系列即起至5月中旬將推出5個膠囊系列錶款。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與知名博物館、美術館的合作展開新篇章，即起至5月將陸續推出Swatch Art Journey 5個膠囊系列，從文藝復興時期的波提切利（Botticelli）到普普藝術大師李奇登斯坦（Lichtenstein）的知名作品躍上錶，新設計帶領錶迷穿越藝術史，更令人驚喜是部分錶款採雙面設計，例如Swatch與阿布達比羅浮宮首度合作的錶款正面是日本浮世繪大師葛飾北齋《神奈川沖浪裏》、背面則為穆罕默德伊本阿曼德（Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî）的《星象盤》，一次戴上兩幅名作。

▲Swatch與阿布達比羅浮宮首度合作，推出正面為融葛飾北齋畫作、背面為穆罕默德伊本阿曼德的精緻星象盤圖案錶款。

Swatch Art Journey系列運用經典GENT和NEW GENT錶款舉世聞名的藝術傑作，搶先曝光的新款除了葛飾北齋圖案錶，另有與MoMA現代藝術博物館合作、紀念普普藝術大師羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）百周年誕辰的2款錶，雙面展現他獨特的漫畫風格與「班戴點」（Benday dots）；今年是超現實主義藝術家雷內馬格利特（Rene Magritte）誕辰125周年，Swatch以他最有名的自畫像與菸斗作品為錶款主視覺；品牌同時與義大利烏菲茲美術館合作密切，選擇文藝復興時期巨擘波提切利的《春》與《維納斯的誕生》創作聯名錶。

▲Swatch X MoMA普普藝術家羅伊.李奇登斯坦誕辰100周年2款錶，正反面都有看頭。

英國時尚設計師Paul Smith也與藝術界合作密切，近期擔任巴黎畢卡索美術館（Musée Picasso）「The Collection in a New Light！」畢卡索特展的藝術總監，他表示：「我試圖以一種不那麼傳統的方式來看待畢卡索的作品，將更多的視覺體驗放在一起，讓年輕觀眾以及對這位偉大藝術大師作品不是很了解的觀眾感興趣。這是一種更為平易近人的接觸。」他招牌的彩色線條成為展覽的重要布景，彰顯畢卡索創作生涯重要作品。

▲畢卡索美術館館長Cecile DeBray（左）與Paul Smith合作策劃畢卡索逝世50周年特展。（圖／Paul Smith提供，以下同）





▲Paul Smith經典彩條成為巴黎畢卡索美術館布景。

