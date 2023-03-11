fb ig video ETtoday search mobile

把大師名畫戴上手　Swatch葛飾北齋錶雙面有看頭

>

▲▼Swatch,Paul Smith 。（圖／公關照）

▲Swatch Art Journey系列即起至5月中旬將推出5個膠囊系列錶款。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與知名博物館、美術館的合作展開新篇章，即起至5月將陸續推出Swatch Art Journey 5個膠囊系列，從文藝復興時期的波提切利（Botticelli）到普普藝術大師李奇登斯坦（Lichtenstein）的知名作品躍上錶，新設計帶領錶迷穿越藝術史，更令人驚喜是部分錶款採雙面設計，例如Swatch與阿布達比羅浮宮首度合作的錶款正面是日本浮世繪大師葛飾北齋《神奈川沖浪裏》、背面則為穆罕默德伊本阿曼德（Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî）的《星象盤》，一次戴上兩幅名作。

▲▼Swatch,Paul Smith 。（圖／公關照）

▲Swatch與阿布達比羅浮宮首度合作，推出正面為融葛飾北齋畫作、背面為穆罕默德伊本阿曼德的精緻星象盤圖案錶款。

Swatch Art Journey系列運用經典GENT和NEW GENT錶款舉世聞名的藝術傑作，搶先曝光的新款除了葛飾北齋圖案錶，另有與MoMA現代藝術博物館合作、紀念普普藝術大師羅伊李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）百周年誕辰的2款錶，雙面展現他獨特的漫畫風格與「班戴點」（Benday dots）；今年是超現實主義藝術家雷內馬格利特（Rene Magritte）誕辰125周年，Swatch以他最有名的自畫像與菸斗作品為錶款主視覺；品牌同時與義大利烏菲茲美術館合作密切，選擇文藝復興時期巨擘波提切利的《春》與《維納斯的誕生》創作聯名錶。

▲▼Swatch,Paul Smith 。（圖／公關照）

▲Swatch X MoMA普普藝術家羅伊.李奇登斯坦誕辰100周年2款錶，正反面都有看頭。

英國時尚設計師Paul Smith也與藝術界合作密切，近期擔任巴黎畢卡索美術館（Musée Picasso）「The Collection in a New Light！」畢卡索特展的藝術總監，他表示：「我試圖以一種不那麼傳統的方式來看待畢卡索的作品，將更多的視覺體驗放在一起，讓年輕觀眾以及對這位偉大藝術大師作品不是很了解的觀眾感興趣。這是一種更為平易近人的接觸。」他招牌的彩色線條成為展覽的重要布景，彰顯畢卡索創作生涯重要作品。

▲▼Swatch,Paul Smith 。（圖／公關照）

▲畢卡索美術館館長Cecile DeBray（左）與Paul Smith合作策劃畢卡索逝世50周年特展。（圖／Paul Smith提供，以下同）

▲▼Swatch,Paul Smith 。（圖／公關照）

▲Paul Smith經典彩條成為巴黎畢卡索美術館布景。

►Swatch X 歐米茄登月錶下次月圓才開賣　網罵「狼人才能買」

►G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風

關鍵字：

Swatch, Paul Smith

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

陳喬恩露深溝網讚「天然美女」　泰國度假行頭不藏私

陳喬恩露深溝網讚「天然美女」　泰國度假行頭不藏私

蔡依林米蘭沒方向感萌樣曝光　周杰倫滑進香奈兒工作室變魔術

蔡依林米蘭沒方向感萌樣曝光　周杰倫滑進香奈兒工作室變魔術

鑽石球、祖母綠變身華麗荳蔻　CINDY CHAO立體胸針任一角度都美

鑽石球、祖母綠變身華麗荳蔻　CINDY CHAO立體胸針任一角度都美

愛黛兒奪獎的幸運耳環要來了　Tiffany挾35顆絕美粉鑽襲台 G-SHOCK「農家橡樹」金光閃閃　配布錶帶變身工業風 不同轉速雙陀飛輪配計時針飆速　ZENITH動感炫技 風・Luxury／SEIKO潛水錶出現白朗峰　紀念冒險家也慶製錶110年 Swatch X 歐米茄登月錶下次月圓才開賣　網罵「狼人才能買」 DIOR籐格紋金錶絲綢質感迷人　秀氣尺寸照樣閃 萬寶龍大玩雙包疊搭　時尚感與實用性激增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面