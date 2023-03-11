百億身家超模跳上鋼管超火辣　吉賽兒翹臀長腿全都露

▲吉賽兒身穿流蘇裝大露長腿與翹臀。（圖／翻攝arezzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾是世界最會賺錢模特兒的巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen），2015年在事業巔峰之際宣布退役回歸家庭，讓不少時尚迷感到惋惜，但她去年底結束與二度宣布退休的職業美式足球NFL明星球員湯姆布雷迪（Tom Brady）的13年婚姻後，似乎有復出之勢，不僅為瑞士名錶IWC、精品LV（Louis Vuitton，路易威登）拍廣告，近日更尺度大開，穿上開高衩連體裝大跳鋼管舞，大露長腿與翹臀拍鞋子廣告，火辣指數破表。

▲吉賽兒穿高衩連體裝搭配長靴跳鋼管舞，火辣指數破表。（圖／翻攝arezzo IG）

曾經被譽為「走一步45萬美元」的吉賽兒，外界估計身價高達4億美元（約台幣123億元），退隱的這些年她依然認真生活與運動，42歲的她狀態絕佳，近期接下巴西鞋履品牌Arezzo廣告，她連換流蘇裝、高衩連體裝等造型搭配高跟鞋、長靴，隨著音樂如參加嘉年華般熱舞，甚至還跳上鋼管，不僅模樣性感，也讓人見識到她的驚人核心，什麼高難度動作都難不倒這位真正的超模。

▲吉賽兒寶刀未老，走起台步氣勢非凡。（圖／翻攝arezzo IG）

吉賽兒有感而發表示，健康不只是靠飲食與運動維繫，也與個人態度、情緒、信仰、思想與行動息息相關，若是遇到挑戰，可以想著每天太陽都會升起、新的機會都會來臨，便可以再次嘗試與做得更好，追求身心平衡與健康是她維持美麗的祕訣。

▲吉賽兒為IWC拍攝廣告，佩戴IWC柏濤菲諾計時腕錶39。（圖／IWC提供）

