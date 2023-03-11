安海瑟薇、麥莉助陣Versace比美！洛杉磯大秀「危險低腰」重回黃金時代

▲Versace 2023秋冬系列洛杉磯大秀 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

2023秋冬四大時裝周剛完結，Versace選擇脫離官方日程，來到洛杉磯舉辦2023秋冬系列大秀，星光絕對是超強看點，安海瑟薇（Anne Hathaway）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、杜娃黎波（Dua Lipa）都齊聚在此，一同揭曉本季以好萊塢的黃金時代為靈感的最新系列。

▲（依序）安海瑟薇、麥莉希拉、杜娃黎波換上Versace造型看秀 。（圖／路透）

創意總監Donatella Versace表示，「系列以了解和欣賞身體作為起點，這是Versace一直非常重視的一點。我們將高級訂製服的經驗應用於成衣上，展示講究的結構、剪裁和精美布料，藉此頌揚品牌的精湛工藝和對奢華真諦的了解。」不參與米蘭時裝周，選擇來到與品牌調性一致的洛杉磯洛杉磯發表大秀，將開闊的屋頂視為伸展台，城市化作最華麗的背景。超模Gigi Hadid穿著粒紋羊毛單排釦修腰西裝外套開秀，迸發澎湃的活力，宣告帶領眾人重返1950年好萊塢黃金時代。

▲系列造型結合Atelier Versace的精湛工藝和剪裁。（圖／路透）

系列造型結合Atelier Versace的精湛工藝和剪裁，採用褶襇立體上身、細褶襇領口和圓肩細節的連身裙，均呼應Atelier Versace的1995年春夏系列。工字褶傘裙、連身裙、直肩西裝都是對於鮮明剪裁的致敬，將女性身材曲線描繪得淋漓盡致。綴有「Medusa '95」細節的「nastro Gianni 」飾帶也是秀上鮮明元素之一，吸引人的沙漏低腰細節、A字剪裁，在復古和現代間取得平衡。

▲黑珍珠超模Naomi Campbell以手套搭配亮片墜飾禮服登上伸展台 。（圖／路透）

▲浮誇的配色與閃片處理相當到位。（圖／路透）

黑珍珠超模Naomi Campbell以手套搭配亮片墜飾禮服登上伸展台，各種具有戲劇效果的晚裝，加入水晶和樹脂花瓣刺繡，找回了Versace女性在狂野間的一絲浪漫。包款Greca Goddess本季推出衍縫皮革、鱷魚紋印花皮革和緞料等全新飾面，老朋友La Medusa、Repeat亦不斷進化。



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