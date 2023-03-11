159萬元的髮飾束長髮好閃　Boucheron經典珠寶搭白陶瓷更亮眼

▲Boucheron品牌大使Rola以高難度姿勢示範Quatre Double White系列髮飾。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）2004年推出結合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋4大經典飾紋的Quatre系列，摩登設計成為品牌代表作，豐富的組合真正走入日常穿搭，近日再添純白新作Quatre Double White系列珠寶，與春夏服裝色系完美搭配，最令人眼睛為之一亮是要價159萬元的髮飾，長形設計束著髮辮好時髦。





▲Boucheron 18K白金結合白色精密陶瓷與鑲鑽的Quatre Double White系列髮飾，1,590,000元。



▲Boucheron品牌大使Alexa Chung戴上多個Quatre Double White系列耳夾，單個102,000元。

Boucheron全新Quatre Double White系列，由白金Grosgrain羅緞直線刻紋和Double Godron雙圈同心圓，與鐫刻Clou de Paris巴黎飾紋的Hyceram白陶瓷和鑽石線條構成，除了打造百萬級髮飾，還有寬或窄版戒指、吊墜與長項鍊、耳扣與鑽石耳環款式，白色系的設計顯得清新亮眼，可單戴亦可與不同配色的Quatre珠寶配搭。





▲Boucheron Quatre Double White系列長項鍊（左）211,000元，鑲鑽寬版戒指335,000元。

經典珠寶再延伸還有CHAUMET招牌的Liens系列，品牌摯友、南韓男星車銀優與他所屬的團體Astro，近日歡慶團體出道7周年，一同戴上此系列珠寶彰顯一路以來相互支持努力的友情，呼應Liens系列珠寶的「連結圖案」設計，當中被譽為「臉蛋天才」的車銀優戴上Liens Évidence及Jeux de Liens新品，前者有別於品牌以往優雅柔美的形象，改以個性的寬版設計亮相；Jeux de Liens新珠寶的設計靈感則是源自無限符號，鑲著方形切割藍寶石以及鑽石的兩個圓圈交叉連結更為出色。





▲CHAUMET品牌摯友車銀優（後排中）及其所屬團體Astro的團員們一同慶祝團體出道7周年，均戴上Liens系列珠寶。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲車銀優佩戴的CHAUMET Liens Évidence 18K白金戒指（左）104,000元，Jeux de Liens 18K白金鑲嵌鑽石與藍寶石吊墜204,000元。