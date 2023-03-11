玉澤演13萬Gucci行頭帥翻信義區　長腿歐巴領紳士遊行氣勢逼人

▲玉澤演對粉絲手比愛心，惹得全場尖叫。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

睽違4年，南韓野獸派男團2PM成員玉澤演今現身台北信義區街頭，以活動大使身分參加2023 GQ Suit Walk活動，身高186公分的他是天生衣架子，穿著Gucci要價91,500元的深藍色成套西裝亮相，高帥模樣一出場就引起粉絲興奮尖叫搶拍，隨後他領軍紳士遊行隊伍，長腿歐巴氣勢不可擋，他透露此行最想吃芒果剉冰，可惜季節不對，只能等下次來台了。

▲玉澤演連擺多個pose電暈粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

34歲的玉澤演出身男團2PM，近幾年接演不少夯劇大獲好評，最令人印象深刻的是在韓劇《黑道律師文森佐》演出大反派，與男主角宋仲基有不少精采對手戲；今年初他接下新劇《心跳》扮演半人類吸血鬼，令粉絲相當期待。

▲玉澤演以全套深藍色Gucci西裝亮相，加入紳士遊行行列。（圖／記者黃克翔攝）

今玉澤演在台公開亮相，不僅參加下午在台北信義香堤廣場登場的GQ Suit Walk活動，晚間他也會在「紳仕之夜」頒發「Classic Gentleman Award」獎項，他今日的帥氣造型就是紳士裝扮的最佳範例，選穿Gucci深藍色西裝，搭配海軍藍GG緹花領帶，並穿綠紅綠織帶飾邊的黑皮鞋，洩露他的穿搭心法是優雅中加入時髦小細節，耐看且不落俗套，但他特別強調紳士不是只穿西裝就行，「對人要有耐心、體貼的行為才是真正的紳士」。



▲玉澤演搭配Gucci海軍藍GG緹花領帶，8,500元。（圖／GUCCI提供，以下同）





▲玉澤演穿的Gucci皮革綁帶皮鞋，34,400元。