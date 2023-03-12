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春季人氣新香：Jo Malone東方花園系列、嬌蘭花草水語「盛採限定版」

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▲東方花園以東方的小白花為靈感發想。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

春天來臨，不少香氛品牌紛紛祭出春季限定新香，像是Jo Malone就以東方花卉的小白花為靈感，推出東方花園系列香水，搭配圓弧粉彩瓶蓋，可愛破表！嬌蘭也推出花草水語淡香水的盛採限定版，根據產地和季節限定原料，打造更勝以往的脫俗香氣，讓人每瓶都想收藏。

 ▲▼春季新香。（圖／品牌提供）

▲由左至右分別為水梨花蕾、星玉蘭、桂花、睡蓮香水，100ml，各5,800元。

Jo Malone 今年的花園系列，以東方花卉為靈感，推出一系列充滿春日氣息的東方花園系列香水、身體和居家香氛。品牌從過去最受歡迎的花香：星玉蘭、桂花、水梨花蕾和睡蓮出發，這些香氣不約而同呈現春天到來的喜悅和置身大自然的舒心感受。

▲▼春季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉彩色的瓶蓋讓人直呼可愛。

東方花園系列以特有的圓弧瓶身與洋溢春天色彩的瓶蓋，讓人好像走進美好春光的東方花園，除了香水，更同步推出擴香及髮香噴霧，像是合歡花擴香，讓居住空間增添溫和細緻甜美的花香氣息，更首次推出星玉蘭髮香噴霧，以清甜細膩的花香，加入天然摩洛哥堅果油和維他命 B5，賦予頭髮健康光澤又恰到好處的高雅氣息。

▲▼春季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲花草水語系列提供給消費者更多選擇。

嬌蘭的花草水語香氛，自推出以來就以清新迷人的香調大受好評，今年3月再推花草水語淡香水 盛採限定版，以產地與季節限定的香氛原料揉製而成精萃珍稀香氛，猶如還原新鮮採摘的景象。

▲▼春季新香。（圖／品牌提供）

▲▼春季新香。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版，125ml，6,370元。

嬌蘭取材來自大自然的饋贈，除展現原物料的美好香氣外，更推出了全新三款值得珍藏的「花草水語淡香水 盛採限定版」香氛以歌頌大自然。像是卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水 盛採限定版，取自義大利卡拉布里亞的橙花與萃取來自嬌蘭蜜蜂製成的橙花花蜜，原料皆來自同一朵花的精華，是一款由蜜蜂、大自然和調香師共同創造獨具意義的香氛。

關鍵字：

春季香水, jomalone, guerlain

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