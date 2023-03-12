長時間沒緊繃卻不自知？放鬆自律神經小Tips能睡更好、避免憂鬱症纏身

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、pexels

現代人在節奏繁忙的社會形態之中，常常處在一個緊繃而不自知的狀態，習慣焦慮，忘記真正放鬆應該是怎麼樣的情境，逐漸地，自律神經開始失調，失眠、頭痛、肌肉酸緊、腸胃不適等問題接踵而來，更嚴重者甚至導致憂鬱症、焦慮症、強迫症，當意識到自己已經失衡，大多數人都會求助醫療方案，透過吃藥或是心理諮商解決。

當然，專業的科學見解對於病症處理很有必要，但更多的是應該深層的去了解起因，甚至理解自律神經的運作。當人處在高壓狀態時，交感神經會讓心跳加快、腸胃消化變慢、肌肉緊繃，來應付接下來的危急狀況，而副交感神經恰好相反，它會讓心跳變慢、腸胃正常消化、肌肉放鬆，整個人處在放鬆的情境下，因這一套神經系統很難受到個人意志支配，所以被稱為「自律神經系統」。

正因為現代資訊量爆炸、社會氛圍緊繃，自律神經的調節很容易出現狀況，副交感神經被過度壓抑，導致失衡，不想過度依賴藥物調節，因此懂得內在調理相當重要，自律神經舒壓導師吳曉艾就分享，可以透過一些保養的方式，讓副交感神經重新啟動，只要每天短短10多分鐘，持續養成習慣，其實就可以改善很多不適的問題。

【自律神經保養Tips】

1.有意識地覺察

多數人長時間處在壓力狀態，就會忘記「放鬆」是什麼感覺，所以首先要懂得知道自己已經是有負擔的狀況、需要放鬆的意識很關鍵，才知道接下來應該尋求哪些幫助。

2.身體先行

精神保養聽起來簡單，但新手實際操作不容易，尤其是情境的進入，更需要有專人引導，吳曉艾就建議，可以先做簡單的伸展、開合跳、超慢跑或是跳舞，只要大概5分鐘左右的時間，先讓身體心跳加速，動起來，才會更容易進入心靜狀態。

3.靜心練習

可以選擇一首輕音樂播放（更可搭配Netflix原創影集《冥想正念指南》），找一塊安靜的地方坐下來，同時閉上眼睛，去慢慢感受身邊空氣的流動、身體逐漸下沉、與椅子或是地板接觸的重力、肩膀稍微張開的無力感、胸腔每一次呼吸的擴張等等，透過每天10分鐘的練習，來讓自己感知安全、安心，進而啟動副交感神經。

除了內在保養，外在呵護也同樣重要，在靜心之後，可以啟動自己的保養儀式，從身體到臉部，透過每天規律的進行，其實可以更深刻的讓自己身體提前預知，即將要進入休息狀態，能夠更好、更有質感的進入睡眠，體驗深層的放鬆時刻。

【推薦單品】

＃KOZI 滋養賦活精華

擁有70年製藥經驗的母公司中化製藥以嚴謹態度在2006年推出保養品牌KOZI，2023年再度進行全系列進化，從成分、包裝到科技都歷經更高水準的調製，全新誕生釋放、平衡、滋養與進化系列，高達9成都以真空製作，無酒精、香料、礦物油，運用最純淨的成分，帶給肌膚療癒又穩定的支持。

其中，滋養賦活精華更是超級推薦的優質好物，運用有機橄欖萃取角鯊烯搭配積雪草為主成份，結合大馬士革奧圖玫瑰精油，超導微囊技術讓輕油質地細緻無負擔，一抹就可以迅速吸收進臉部肌膚，不管是乾肌或是油肌都很適合。

＃ilapothecary No.8 靜蝶金盞花菁植膏

「靈數8，象徵和諧與平衡，內在的力量和決心」，以此命名的靜蝶金盞花菁植膏，整瓶保養不加一滴水，蘊含金盞花、薰衣草、山金車植物成分萃取，能幫助放鬆內在神經，舒緩焦慮、緊張，微固態的膏狀質地使用天然蜂蠟揉合迦納乳油木果油、亞馬遜木魯星果棕脂及古布阿蘇果油，成分天然溫和，大人小孩都可以使用。

＃L:A BRUKET 282 輕柔賦活面霜

以北歐瑞典的極簡風格設計，歷時3年推出全新臉部保養系列，其中，輕柔賦活面霜使用大量天然成分，海紫苑油、野生歐洲藍莓、植物性玻尿酸、亞麻籽油、胡蘿蔔籽、可可脂和植物性角鯊烷等，打造出精純高效的臉部乳霜，在肌膚乳化鋪陳打開，淡淡的北歐森林香氣從鼻腔注入心靈，宛如置身北國深山，是一場舒壓放鬆的療癒饗宴。