星巴克13、14日第二杯半價！星冰樂、限定口味都能點　快揪親朋好友喝爆

記者李薇／台北報導

慶祝白色情人節，來杯甜甜提神的飲料絕對療癒！知名連鎖品牌星巴克就在3月13日、14日，連續兩天推出「第二杯半價」活動，每次最高限購4杯，必須相同容量、風味、冰熱；怡客咖啡也推出白色雙人午茶套餐，可以任選兩塊千層蛋糕，加玫瑰果洛神花茶，優惠價349元。

▲星巴克推出第二杯半價活動。（圖／starbuckstw IG）



星巴克在3月13日、14日推出優惠活動，只要至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠，每次限購4杯，需當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務也不包含在內。

▲怡客推出雙人午茶套餐。（圖／怡客臉書）



同樣也是搶攻情人節商機，怡客咖啡也推出夢幻白色雙人午茶套餐，美味可口的濃醇巧克力千層蛋糕、草莓甜心千層蛋糕、法式香緹千層蛋糕三種口味任選兩種，再搭配獨家玫瑰果洛神花茶，超療癒的粉紅色香甜滋味，只要349元就可以擁有。

▲伯朗咖啡也有買一送一優惠。（圖／mr.browncafe IG）



想喝到CP值超高的咖啡，伯朗咖啡也有優惠活動，3、4月的每周一在全台門市持伯朗Lounge卡，就可以擁有買一送一的優惠，剛好3月13日就可以馬上喝，而且飲品不限品項、容量，目前手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒並未列入活動範圍。