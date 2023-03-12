果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

記者李薇／台北報導

演員朴敘俊不僅演技一流，最近更成為精品寵兒，受邀巴黎看秀，在回國的機場時尚，雖然不如出國時華麗，但依舊潮流感點滿，全身黑壓壓的牛仔外套、T恤、長褲，僅在腳上一抹湖水藍勾勾帶出全身亮點，就是之前轟動網路的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837運動鞋。

朴敘俊看秀歸國，在機場穿搭時尚部分，以一身從頭黑到腳的穿搭現身，黑色牛仔外套裡面簡單搭配T恤，黑色工裝感長褲、supreme毛帽，肩上還背了所有女孩夢寐以求的超熱門包款CHANEL 22，亮面黑色皮革搭配金色皮穿鏈，簡約又時髦。

別以為就這樣而已，重頭戲可是在腳上，只見朴敘俊穿上前陣子網路討論沸沸揚揚的Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837運動鞋，一抹經典Tiffany藍Nike勾勾，簡直閃瞎潮人們的眼，因為7日才剛剛發售，9日朴敘俊就輕鬆上腳，不愧是南韓公認的「明星鞋頭」。

對比一下朴敘俊日前出國的穿搭，身穿CHANEL 2022/23 Cruise度假系列的海藍色針織外套，在左胸前經典刺繡圖案把香奈兒女士的幸運數字5放在身上，裡面搭配淺藍色襯衫、下半身則是黑色長褲以及Bottega Veneta黑色切爾西靴，穿女裝、背女包毫無違和感，休閒又精緻。