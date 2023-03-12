坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

文／C編

你是依賴型人格嗎？有些人只要身邊沒有朋友或是家人給予想法，就常常拿不定主意或是無法做事，但有些人卻完全不會，很享受自己獨立做決定或是主宰的過程，個性完全不同，你到底是哪一種呢？不妨來玩玩以下心理測驗，來察覺一下自己隱藏版的個性狀態。

Q：當你坐公車的時候，你比較習慣坐在車廂的什麼位置？

A.前邊

B.後邊

C.中間

D.都可以

A.前面

選擇這個選項的你其實是一個蠻獨立的人，不算是喜歡依賴的個性，因為你覺得自己去做事跟生活會更加自在舒服，參加社交活動會感受到能量消耗，精氣神耗盡的感覺，雖然你也會羨慕別人成雙結隊，但是你更在乎自己一個人的狀態不被打擾。

B.後面

選擇後面的人你是一個非常喜歡依賴別人的人，因為在這個過程中，你可以享受被別人捧在手心、被愛的感覺，但周圍環境讓你不得不擁有獨立堅強的個性，雖然你完全能夠達到此標準，但其實相當脆弱，一不小心就會被打破，只能說是表象的堅強。

C.中間

選擇中間的你完全不是一個依賴型人格的人，你非常強勢又獨立，甚至可以說是喜歡以領導的角度去統籌、規劃全局，當然你也有這個能力，可以幫助所有人的想法跟意見都做出完整的計畫方案，並且給予每個人最合理的解答。

D.都可以

你是一個非常典型的依賴型人格，主要是因為你在生活中有相當多無法做決定的時刻，需要身邊的人來給予輔助，而且大多數的情況下，你對於自己的認知狀況是比較低的，無法清楚地知道自己最客觀的想法跟真實的自己，同時也會很在意別人的看法，相當依賴外界的幫忙。