安海瑟薇深U禮服簡單卻驚艷！貼身剪裁勾出性感體態、白皙天鵝頸

記者王則絲／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日頻繁亮相，繼出席時裝秀後，日前她現身第8屆好萊塢美容大獎（Hollywood Beauty Awards，HBA）紅毯，以一身黑色深U貼身禮服造型驚艷全場，雖然造型素雅簡約，卻是讓她保養得絕佳的體態完整顯現，白皙天鵝頸與性感身材十分誘人。

▲安海瑟薇出席HBA紅毯，選穿低調簡約黑色禮服亮相，同樣美翻。（圖／翻攝自IG）



安海瑟薇這回於HBA紅毯上選穿VERSACE的黑色禮服亮相，顯得比平時的紅毯造型更為低調一些，也不似VERSACE通常大膽搶眼的設計，僅靠肩帶上的梅杜莎頭像金色釦飾來增加辨識度，並透過寶格麗（BVLGARI）手環、戒指與項鍊點綴，整體優雅、氣質而不搶風頭。

▲安海瑟薇出席HBA紅毯，選穿低調簡約黑色禮服亮相，同樣美翻。（圖／翻攝自IG）



不過禮服貼身的剪裁，勾勒出安海瑟薇窈窕的曲線，完美體態令人驚艷，深U領口與肩帶設計則讓人視線不自覺集中在她傲人的身材，以及白皙天鵝頸上頭，即使是簡單、低調的造型，同樣是美翻眾人。日前VERSACE於洛杉磯舉行2023秋冬系列大秀時，安海瑟薇則是穿著皮革迷你裙裝，搭配黑色絲襪與超高跟鞋，化身性感貓女。

▲安海瑟薇日前出席VERSACE 2023秋冬大秀造型。（圖／翻攝自IG）