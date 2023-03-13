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奧斯卡紅毯總覽／凱特布蘭琪LV水藍禮服氣場爆棚　妮可基嫚解放大長腿

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記者鮑璿安／外電報導

第95屆奧斯卡金像獎於台灣時間今（13日）一早在洛杉磯杜比劇院登場，萬眾矚目的星光大道亮點也一一揭曉，出席者包含最佳女主角人選楊紫瓊 Michelle Yeoh、凱特布蘭琪 Cate Blanchett，以及范冰冰等人，《ET FASHION》持續為大家不斷更新巨星們的精彩禮服造型。

Rihanna

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲蕾哈娜（Rihanna）挺孕肚壓軸亮相星光大道 。（圖／路透）

蕾哈娜（Rihanna）挺孕肚壓軸亮相星光大道，不改霸氣本色，Alaïa兩截式皮革裙加持成最美孕婦。

凱特布蘭琪

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲凱特布蘭琪 。（圖／路透）

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）終於換上 Louis Vuitton 禮服登上星光大道，湖水藍液態質感襯托溫柔風範，加上黑色絲質裙身，造型獨具魅力。

艾蜜莉布朗

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲艾蜜莉布朗 。（圖／路透）

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）演繹Valentino平口白色禮服看起來簡單大方，粉色垂墜耳飾點亮整體。

蜜雪兒威廉絲

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲蜜雪兒威廉絲 。（圖／路透）

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）的Chanel 透視披肩長裙營造輕盈感。

妮可基嫚

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲妮可基嫚 。（圖／路透）

妮可基嫚（Nicole Kidman）Armani Privé花瓣高開衩禮服曬出美腿線條，別緻的閃片花瓣盛開超動人。

荷莉貝瑞

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲荷莉貝瑞 。（圖／路透）

荷莉貝瑞（Halle Berry）同樣選擇花朵元素的禮服，來自Tamara Ralph 。

巨石強森

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲巨石強森 。（圖／路透）

巨石強森的Dolce & Gabbana裸粉色西裝為男星正式典禮著裝示範了更多可能性。

莫妮卡巴巴羅

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲莫妮卡巴巴羅 。（圖／路透）

莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）這套酒紅色結合水藍抓皺細節的Elie Saab 禮服，果然是典雅又吸睛的選擇。

珍妮佛康納莉

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲珍妮佛康納莉 。（圖／路透）

珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）以Louis Vuitton俐落黑色禮服搭配上水鑽樣式領口，成為新穎的搭配方式。

Lady Gaga

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲Lady Gaga 。（圖／路透）

Lady Gaga搶先穿著 Versace 剛發表的2023秋冬系列黑色低腰裙登上星光大道，迷人腰線與俐落裙身剪裁加持噴發女神魅力。

亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose） 。（圖／路透）

亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）在星光大道上以Versace 深V禮服製造性感曲線，長腿與美胸齊發。

保羅麥斯卡（Paul Mescal）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲新生代演員保羅麥斯卡（Paul Mescal） 。（圖／路透）

新生代演員保羅麥斯卡（Paul Mescal）以《Aftersun》入圍奧斯卡最佳男主角，他換上標誌性的黑白西裝加上領結出席，簡潔不失個人魅力。

安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲安德魯加菲爾德 。（圖／路透）

安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）狂野鬍鬚造型搭配上紳士的黑白西裝，噴發男神魅力。

潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲潔西卡雀絲坦 。（圖／路透）

潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)本次以銀色閃片深V禮服打造殺氣造型，性感的腰線與俐落剪裁創造豐滿身材。

安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲安德麗亞瑞斯波羅格。（圖／路透）

入圍奧斯卡影后的安德麗亞瑞斯波羅格一身夢幻粉色立體印花刺繡裙，展現了與眾不同的溫婉氣質。

愛莉森威廉斯（Allison Williams）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲愛莉森威廉斯 。（圖／路透）

「逃出絕命鎮」(Get Out)女星愛莉森威廉斯選擇Giambattista Valli 粉色刺繡禮服，搭配魚尾裙身呈現華麗感。

卡拉迪勒芬尼（Cara Delevingne）

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲卡拉迪勒芬尼 。（圖／路透）

卡拉迪勒芬尼選擇Elie Saab大紅色斜肩禮服，立體花瓣裝飾於肩膀，加上高開衩剪裁超霸氣。

 關繼威

▲奧斯卡 。（圖／路透）

▲關繼威 。（圖／路透）

華裔男星關繼威（Ke Huy Quan）以《媽的多重宇宙》角逐奧斯卡最佳男配角大獎，他選擇簡潔的黑色翻領西裝搭配白襯衫營造紳士感。

楊紫瓊

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲楊紫瓊 。（圖／路透）

楊紫瓊以《媽的多重宇宙》入圍最佳女主角，她以DIOR羽毛流蘇白裙為戰袍步上紅毯，奪獎氣勢很高。

范冰冰

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲范冰冰 。（圖／路透）

范冰冰選擇Tony Ward Couture 2023 春季高級訂製禮服，霸氣的亮綠色抓皺披肩與閃片裙碰撞，巧妙展現深U好身材，吸引目光。

佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh） 。（圖／路透）

第2代「黑寡婦」女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）穿上 Valentino Couture香檳色禮服，貼合今年的星光大道配色，華麗抓皺相當霸氣。

安琪拉貝瑟（Angela Bassett ）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲安琪拉貝瑟（Angela Bassett ）。（圖／路透）

《黑豹2》提名女配角的安琪拉貝瑟（Angela Bassett ）以Moschino 紫色禮服成為一抹亮麗焦點。

Stephanie Hsu（許瑋倫）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲Stephanie Hsu（許瑋倫） 。（圖／路透）

《媽的多重宇宙》飾演楊紫瓊女兒的Stephanie Hsu（許瑋倫）入圍最佳女配角，選擇Valentino粉色平口禮服呈現浪漫氛圍。

潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis） 。（圖／路透）

《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）同組競爭奧斯卡最佳女配角獎，她以Dolce & Gabbana香檳閃片禮服步上星光大道，線條迷人不失典雅氣息。

安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲安娜德哈瑪斯（Ana de Armas） 。（圖／路透）

安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）穿著Louis Vuitton深U禮服，魚鱗般的裙襬剪裁別具創意。

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen） 。（圖／路透）

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）將Givenchy黑色繞脖禮服詮釋得性感又嫵媚。

周洪（Hong Chau）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲周洪（Hong Chau） 。（圖／路透）

周洪（Hong Chau）提名最佳女配角，以 Prada粉色立領禮服拼接流蘇裙襬帶來童趣碰撞。

吳珊卓（Sandra Oh）

▲▼奧斯卡 。（圖／路透）

▲吳珊卓（Sandra Oh） 。（圖／路透）

吳珊卓（Sandra Oh）選擇橘色系Giambattista Valli  禮服，與膚色達到柔和延展，是高雅又亮眼的示範。

關鍵字：

奧斯卡, 楊紫瓊, 范冰冰, 紅毯, 星光大道

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