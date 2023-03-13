奧斯卡紅毯／女星披肩長髮VS經典盤髮！關鍵在禮服色調與華麗度

記者李薇／台北報導 圖／路透

想要成就一個完美的紅毯造型，髮型的搭配非常重要，13日台灣時間6點迎來第95屆奧斯卡頒獎紅毯，眾多女明星都穿上最美戰袍迎接鎂光燈的洗禮，盤點這次造型，可以發現經典盤髮不敗、長髮披肩成趨勢，透過不同的衣料風格，選搭出最恰到好處的平衡感。

【趨勢自然風格長髮】

紅毯近年的風格越來越向自然日常靠攏，像是妮可基嫚、潔西卡雀絲坦、楊紫瓊等大咖女星，今年都不以盤髮的方式亮相，反而走一種比較天然的感覺，讓頭髮原本的長度垂放在胸前，搭配設計比較簡約的禮服風格，看起來就相當有質感。

妮可基嫚就直接用中分髮型登場，金色髮絲帶有微微的波浪捲度，看起來很自然大氣，撥個瀏海還可以順勢展現一下手上珠寶，舉手投足都很有魅力；擁有一頭紅棕色髮型的潔西卡雀絲坦跟挑染金髮絲的楊紫瓊，則都不約而同選擇了大旁分的曲線波浪髮型，讓整個人看起來更為浪漫、女人味，刻意梳高的髮根，也能讓視覺看起來臉更小。

【經典俐落盤髮造型】

當然，為了把焦點放在禮服造型的盤髮風格也相當受歡迎，而且通常會選擇這樣的髮型，大多數都會伴隨著比較鮮豔顏色的禮服，或是整體設計更為誇張的大裙襬，像是卡拉迪樂芬妮的Elie Saab紅色禮服肩膀大型荷葉皺褶、澎澎的裙襬，細節已經很多，所以她梳上一頭非常乾淨的側分包頭，把視覺都放在禮服上。

而凱特布蘭琪挑選的Louis Vuitton禮服則以明亮的水藍色垂墜感設計，展現出優雅大氣，鮮明的色調讓她選擇把頭髮稍微蓬鬆盤起，製造出更俐落的風格；而Lady Gaga則是特別運用挑染的頭髮，透過盤起製造出漸層感，呼應Versace透膚卻又有線條感的禮服風格，可謂是滿滿細節。

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