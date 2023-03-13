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Jessica常做造型竟還有「瀑布級長髮」　光澤柔順靠每天梳頭、冷熱風交互吹

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記者李薇／台北報導　圖／jessica.syj IG

藝人做造型經常需要吹染整燙，尤其是很多韓星為了專輯造型，常常會不斷換上繽紛的髮色，過度漂染髮絲受損嚴重，很容易就會造成斷髮問題；最近Jessica就分享髮絲保養的秘訣，只要平時做好5件小事，頭髮一樣可以柔順有光澤。

▲Jessica,頭髮,保養。（圖／jessica.syj IG）

1.經常梳頭

Jessica表示，自己很常會梳頭，而且是隨身都會攜帶小梳子，床頭也會放一個大的梳子，到哪裡想梳就梳，不僅可以讓頭髮更加柔順，其實也是一種放鬆方式，透過按摩，還能讓頭皮加強血液循環，當然髮絲更健康。

▲Jessica,頭髮,保養。（圖／jessica.syj IG）

2.頭髮吹乾

很多女生都有頭髮懶得吹乾的問題，尤其是有時候太累，就乾脆讓它在枕頭上自然風乾，但其實這習慣很不好，會有傷身的可能；除了吹乾，還建議睡覺的時候盡量把頭髮梳到後面，再躺在枕頭上，減少摩擦拉扯的機會。

▲Jessica,頭髮,保養。（圖／jessica.syj IG）

3.水溫不宜過熱

通常冬天比較容易用過熱的水溫洗頭，但這樣其實會傷害到頭皮，建議可以用比較偏常溫的水來洗，不要太燙會是比較好的方式，同時可以避免洗去頭皮過多的油脂屏障。

▲Jessica,頭髮,保養。（圖／jessica.syj IG）

4.冷熱交替吹乾

Jessica分享，她吹頭髮的時候，一直用熱風持續吹髮，總覺得會造成髮絲損傷，所以會不斷冷熱風交替吹送，讓頭髮不要處在一個溫度過高的狀態，溫和的把頭髮吹乾。

▲jessica。（圖／ig）

5.經常修剪髮尾

身為女明星當然要隨時維持最佳狀態，為了讓髮絲看起來柔順、有質感，Jessica會定期修剪髮尾分岔的部分，這樣可以讓頭髮看起來更健康，同時也可以做出合適的造型。

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關鍵字：

Jessica, 頭髮, 保養

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