奧斯卡紅毯／女星紅唇比美！范冰冰綠披肩尬紅唇，挺自家唇釉

▲范冰冰的紅唇來自自創的FAN BEAUTY。（圖／路透）

記者曾怡嘉／外電報導

第95屆奧斯卡金像獎今早登場，女星紅毯爭奇鬥艷，而大家也有默契的一起擦上紅唇，從經典亮紅到質感深紅，妝容各有千秋，其中范冰冰更大膽以綠色披肩搭配紅唇，讓人印象深刻。

▲范冰冰使用的是FAN BEAUTY的焦糖紅栗色。（圖／小紅書/范冰冰）

范冰冰每回的紅毯造型總令人驚豔，今則以一身亮綠色抓皺披肩與閃片裙現身，她的妝髮也精心設計，洋溢著濃濃中國風，其中紅唇則是用她自創品牌FAN BEAUTY的紅毯唇釉，主打一層自然，多層顯色，她也曾在小紅書上試色超生火，這次的紅毯妝容再次為她的品牌打響招牌。

▲黑色服裝搭配紅唇是紅毯款（圖／路透）

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）以Givenchy黑色禮服搭配紅唇是最大氣又安全的選擇，搭中分盤髮，讓視線焦點直接放在她的霧面紅唇上，質感滿分。

▲選著帶橘的紅唇，能讓膚色更顯白。（圖／路透）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）則是以銀色深V剪裁禮服搭配質感紅唇，她選擇鬆柔的捲髮造型，為紅唇增加隨興慵懶感。

▲強調唇線畫法是雙唇膨潤的小撇步。（圖／路透）

蕾哈娜（Rihanna）一身黑色皮革拼接裙裝搭配深色紅唇，展現性感酷帥風，強調唇線在打亮唇中的技巧，讓她的雙唇變得更豐潤搶眼。