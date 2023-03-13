fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡紅毯／女星紅唇比美！范冰冰綠披肩尬紅唇，挺自家唇釉

>

▲奧斯卡紅毯紅唇。（圖／路透）

▲范冰冰的紅唇來自自創的FAN BEAUTY。（圖／路透）

記者曾怡嘉／外電報導

第95屆奧斯卡金像獎今早登場，女星紅毯爭奇鬥艷，而大家也有默契的一起擦上紅唇，從經典亮紅到質感深紅，妝容各有千秋，其中范冰冰更大膽以綠色披肩搭配紅唇，讓人印象深刻。

▲▼范冰冰紅唇 。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

▲范冰冰使用的是FAN BEAUTY的焦糖紅栗色。（圖／小紅書/范冰冰）

范冰冰每回的紅毯造型總令人驚豔，今則以一身亮綠色抓皺披肩與閃片裙現身，她的妝髮也精心設計，洋溢著濃濃中國風，其中紅唇則是用她自創品牌FAN BEAUTY的紅毯唇釉，主打一層自然，多層顯色，她也曾在小紅書上試色超生火，這次的紅毯妝容再次為她的品牌打響招牌。

▲奧斯卡紅毯紅唇。（圖／路透）

▲黑色服裝搭配紅唇是紅毯款（圖／路透）

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）以Givenchy黑色禮服搭配紅唇是最大氣又安全的選擇，搭中分盤髮，讓視線焦點直接放在她的霧面紅唇上，質感滿分。

▲奧斯卡紅毯紅唇。（圖／路透）

▲選著帶橘的紅唇，能讓膚色更顯白。（圖／路透）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）則是以銀色深V剪裁禮服搭配質感紅唇，她選擇鬆柔的捲髮造型，為紅唇增加隨興慵懶感。

▲奧斯卡紅毯紅唇。（圖／路透）

▲強調唇線畫法是雙唇膨潤的小撇步。（圖／路透）

蕾哈娜（Rihanna）一身黑色皮革拼接裙裝搭配深色紅唇，展現性感酷帥風，強調唇線在打亮唇中的技巧，讓她的雙唇變得更豐潤搶眼。

關鍵字：

奧斯卡, 奧斯卡紅毯, 妝髮, 范冰冰, 蕾哈娜, 伊莉莎白歐森, 潔西卡雀絲坦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

奧斯卡紅毯總覽／凱特布蘭琪LV水藍禮服氣場爆棚　妮可基嫚解放大長腿

奧斯卡紅毯總覽／凱特布蘭琪LV水藍禮服氣場爆棚　妮可基嫚解放大長腿

便當打開「第一口最想吃什麼」？秒測你的真實性格 PTT、Dcard熱推6款「離子夾」　TYMO直髮梳適合新手、POPRORO美少女專用 全智賢就是「風衣穿搭」教科書　7套示範氣勢輾壓全場 Jisoo全新Solo造型果然顏值天花板！「白天鵝」花卉紗裙仙又辣 星巴克13、14日第二杯半價！星冰樂、限定口味都能點　快揪親朋好友喝爆 Jennie、海莉都愛穿！　超簡單「白襪」3穿搭公式秒變時尚達人 安海瑟薇深U禮服簡單卻驚艷！貼身剪裁勾出性感體態、白皙天鵝頸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面