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Jisoo全新Solo造型果然顏值天花板！「白天鵝」花卉紗裙仙又辣

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▲Jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲韓團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀） 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者鮑璿安／台北報導

出道7年，韓團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）首張SOLO專輯《ME》將在3月31日發表，她也在個人IG公開了最新宣傳照造型，身穿白色花卉紗裙，模樣猶如白天鵝，展現又仙又辣的全新風格，讓粉絲超期待！

▲Jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲Jisoo親自公開全新的SOLO造型，倫敦品牌AADNEVIK 2022春夏系列中的花卉紗裙 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

Jisoo親自公開全新的SOLO造型，以英國倫敦品牌AADNEVIK 2022春夏系列中的花卉紗裙為主打，平口剪裁中巧妙以花瓣結合薄紗綻放於胸前，流暢的鎖骨線條一覽無遺，帶來不規則的抓皺美感，緊接著搭配蓬裙營造夢幻氛圍，結合時下流行的芭蕾舞綁帶元素纏繞於腿部。Jisoo駕馭起純白造型相當有生命力，長瀏海微微遮住臉龐，眼神間別具表現力，精緻臉孔很受矚目。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲Jisoo 是隊內最後推出個人專輯的成員 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

先前的視覺海報中，Jisoo以紅唇搭配上同色系耳環，側顏出鏡展現高顏值，背景則是綠色的草地，打造出強烈對比。由於她是隊內最後推出個人專輯的成員，也讓外界更加期待關於《ME》的曲風以及更多新造型釋出。

關鍵字：

jisoo, 金智秀, SOLO

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