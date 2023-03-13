你個性非常傲嬌嗎？最不想交流4種人測出難搞指數

文／C編 圖／disneypluskr IG

在人際關係相處之中，進對應退常常都是很關鍵的要素，擁有好的溝通以及抒發方式，才能讓連結更長久，但有些人總是喜歡端著一種優越的態度對待身邊的人，面對問題不服輸、個性態度強硬，而你是這種很傲嬌的人嗎？以下通過這個測驗，就可以了解你內在的傲嬌指數究竟有多高？

Q：你最不能接受跟哪個年齡層的人交流？

A.小朋友

B.少年人

C.同齡人

D.老年人

A.小朋友

選擇不願意跟小朋友溝通的你傲嬌程度達到5顆星，你常常會塑造出一種優越感很強的外在表象，讓身邊的人常常不知道怎麼跟你相處，甚至連靠近都很難，雖然你算是蠻喜歡獨立自主的相處模式，常常把自內心真實的想法隱藏，但實際上卻是敏感又脆弱，很怕被人傷害。

B.少年人

你傲嬌的程度也不算低，對你來說自尊心比起什麼都還要重要，所以身邊的人都覺得你相處起來頗為倔強，很多事沒辦法處理或是根本不合理，你也不會低頭服輸，總希望對方可以先認錯，而且耳根子也比較硬，聽不進任何人的勸說，負能量很高。

C.同齡人

你的傲嬌程度大約只有2顆星，你本身其實就很優秀，而且這種自信是自己堅信的特質，從內而外的散發出來，身邊的人也經常會給予讚美或是吹捧，雖然有時候會在感情方面展現出比較傲嬌、不服輸的一面，但也不至於超過分寸，算是很能夠拿捏。

D.老年人

你基本上鮮少有傲嬌的情緒，在生活中或是感情世界裡面，都是那個很願意傾聽對方意見，同時也會主動傾訴自己的想法，是一個善解人意也懂得溝通的人，所以基本上傲嬌與你們無緣，人際關係上面也一直都很受到歡迎。