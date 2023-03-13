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法國時尚主婦做家事也優雅！必備5款清潔利器讓打掃變療癒

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記者李薇／台北報導

「環境是心的鏡子」當心靜下來後，不妨審視自己在家中落下的痕跡吧！千萬記得打掃家裡的最高原則就是「優雅」，別讓不方便且不實用的清潔工具打擾你的清潔步調，以下就推薦5款實用且節省時間的居家清潔質感好物，從洗碗、擦拭到洗衣服通通有。

＃Pimpant 環保洗碗皂， 220g、售價550元

▲Diptyque,Fer à Cheval,法拉夏,Pimpant,Five Oceans,清潔,居家。（圖／品牌提供）

每到洗碗家務環節，要想優雅起來真是不容易，總是麻煩的戴上洗碗手套、將海綿擠出泡泡，做好洗碗預備動作後，內心的容忍線就立刻斷掉，選擇好的洗碗夥伴真的很重要，來自Pimpant的環保洗碗皂，採用天然和可生物降解，混合4種自然活性成分寶寶餐具也可以安心用，使用海綿、菜瓜布沾水搓揉起泡快速且濃密，油膩碗盤也能清潔超乾淨。

＃Diptyque 萬用表面清潔劑，500ml、售價1200元

▲Diptyque,Fer à Cheval,法拉夏,Pimpant,Five Oceans,清潔,居家。（圖／品牌提供）

這一款清潔劑可以針對任何材質的居家環境進行使用，從廚房到浴室、從地板到屋簷，包括：牆面、瓷磚、冰箱、櫥櫃內側、廚具、大門把手、電器開關等等，一瓶就可以搞定所有污垢的摧殘，薰衣草、雪松及無花果香調的氣息，讓清潔更加療癒簡單。

＃Fer à Cheval法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

▲Diptyque,Fer à Cheval,法拉夏,Pimpant,Five Oceans,清潔,居家。（圖／品牌提供）

超強的去污效果不含防腐劑、染料或是過多添加劑，算是濃縮版的液態肥皂，可以用來清潔碗盤、櫥櫃、餐桌之外，還可以用來洗衣、擦窗戶、刷洗球鞋等等，幾乎任何能夠清潔的場景都可以使用到它，而且因為濃縮的配方，用量超省，一點點就可以起出大量的泡沫跟清潔力，可以說是法國時尚主婦們最愛的居家清潔用品。

＃Five Oceans 松木精緻衣物洗衣精，500ml、售價790元

▲Diptyque,Fer à Cheval,法拉夏,Pimpant,Five Oceans,清潔,居家。（圖／品牌提供）

來自瑞典的Five Oceans洗衣精系列擁有獨家專利成分萃取天然有機燕麥，使衣物不需額外添加柔軟劑，即可保護衣物、獲得絕佳柔軟感，同時縮短乾燥時間，手洗衣物也不怕乾燥、咬手，保護衣料品可以穿更久。

＃Pimpant 紅銅抗菌清潔球，1組2入，售價299元

▲Diptyque,Fer à Cheval,法拉夏,Pimpant,Five Oceans,清潔,居家。（圖／品牌提供）

平時刷洗鍋子的鐵絲清潔球，使用一不注意就會刮傷器具，好的鍋具一下就不能用了，不妨試試看Pimpant紅銅抗菌清潔球，採用不同於市面的紅銅材質，高效抗菌清潔力之外，獨特材質延展不傷手、不傷鍋，更採用內旋纏繞技術不易鬆脫，好用且優質的工具讓打掃事半功倍。

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關鍵字：

Diptyque, Fer à Cheval, 法拉夏, Pimpant, Five Oceans, 清潔, 居家

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