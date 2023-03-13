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公開60歲楊紫瓊「凍齡5招」：做好防曬、永遠不帶妝睡覺

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▲▼楊紫瓊保養。（圖／路透）

▲楊紫瓊榮獲奧斯卡首位亞裔影后。（圖／路透）

記者曾怡嘉／台北報導

第95屆奧斯卡金像獎今舉行頒獎典禮，楊紫瓊以《媽的多重宇宙》拿下女主角，成為首位亞裔影奧斯卡影后，今以一身仙氣白色禮服現身，完全看不出已經60歲，盤點她的凍齡秘訣，一起來學習！

▲▼公開60歲楊紫瓊「凍齡5招」。（圖／翻攝自IG/楊紫瓊）

▲大型典禮前，保養在精不在多。（圖／翻攝自IG/michelleyeoh_official，以下同）

#務必做好防曬

楊紫瓊曾公開分享，自己很注重防曬，包包中必備防曬乳、太陽眼鏡和遮陽帽，她深知防曬會使肌膚加速老化，除了防曬，清潔卸妝也要做好，千萬不要帶妝睡覺，大型典禮前保養不要太多，以免弄巧成拙。

▲▼公開60歲楊紫瓊「凍齡5招」。（圖／翻攝自IG/楊紫瓊）

▲楊紫瓊一頭長髮讓她好減齡。

#頭髮不吹到全乾

一頭烏黑長髮是她的註冊商標，如何隨時維持閃閃發光的秀髮，她分享自己的包包中會隨身攜帶木梳，隨時梳理頭髮已成為一種習慣，而為了保護秀髮避免熱傷害，她洗完頭後，頭髮不會全部吹乾，而是自然風乾。

#大手筆投資面膜

她曾坦承自己是面膜控，除了臉部面膜，其他像是眼膜、頸膜等任何能敷的面膜都不放過，直到現在仍維持天天敷面膜習慣，包包也會隨身攜帶眼膜，車程若是時間充裕就會拿出來敷，不讓眼周肌膚洩漏年齡。

▲▼公開60歲楊紫瓊「凍齡5招」。（圖／翻攝自IG/楊紫瓊）

▲每日維持一定的運動量。

#維持運動的習慣

以選美小姐出身，而後以武打明星活躍影壇，60歲的她早已把運動融入生活，像是邊刷牙邊深蹲，在家也會使用跑步機和啞鈴維持運動量，而起床拉筋伸展更成為每天必做的事情。

#飲食注重營養均衡

60歲能維持如此完美狀態，除了運動，飲食方面也很重要，私下的她並不會刻意節食維持身材，而是維持少量多餐，過去幾年來她已開始減少吃肉，零食則偏好堅果和水果，可說是非常健康。

關鍵字：

楊紫瓊, 奧斯卡, 影后, 保養, 凍齡

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