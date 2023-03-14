真的有「酵」！BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」　一敷上癮回購率超高

▲BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」低調卻熱賣，成為擁有超高回購率的「酵」能面膜。

圖、文／東森自然美提供

「發酵型保養品」在日本一直都非常夯，這股旋風延燒全球，無論是酒粕、白米、還是大豆，都受到不少關注，近幾年日本「酒粕面膜」更掀起一股美容風潮，比起米、大豆等各種發酵保養，酒粕真的有感許多，妳跟上了嗎？敷一次就有感的BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕微脂面膜」，讓女孩們輕鬆養出水煮蛋肌，保濕、彈嫩、亮白一次滿足，全面解鎖青春密碼，成為BIO UP低調卻默默熱賣的神品，不少人一敷就上癮，擁有超高回購率的「酵」能面膜賦予肌膚滿滿水光，讓皮膚從裡到外透亮不乾澀，趕快跟上日本清酒粕的美膚能量！

一片面膜時間 微脂囊精華3效合一有感重現水煮蛋肌

BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕微脂面膜」為什麼低調卻熱賣？究竟藏著什麼令人愛不釋手的神奇「膜」力？能讓你一夜找回失去的水潤彈性。原來是以清酒粕美肌成分結合德國大廠專利成分「HS2超進化激彈因子」，將微脂囊精華3效合一，1敷「鎖水保濕」、2觸「澎彈緊緻」、3效「勻亮嫩白」，完美包覆肌膚所需要的養分，只要一片面膜時間，就能快速讓原本乾荒暗沉的肌膚保濕透亮，短時間內讓肌膚猶如水煮蛋肌般光滑水嫩！

「酒粕面膜」受到日本人喜愛，主要是因爲酒粕本身蘊含礦物質、維生素、胺基酸等豐富營養成分，不僅可以美白肌膚改善暗沉，還能夠防止肌膚老化、淡化細紋，而BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」以超進化雙能面膜科技，打造「極酵美肌」，99%酵母活萃為肌膚注入大量酵母能量，以生物技術焠鍊發酵，除了防止肌膚老化之外，也能強化肌膚保護力、抵擋外在傷害，幫妳輕鬆重啟青春健康肌。

▲BIO UP「酒粕面膜」採用99%酵母活萃為肌膚注入大量酵母能量，重啟青春健康肌。

超強蓄水力「酵能面膜」讓底妝精緻持久一整天

不僅如此，裡面更蘊含「水活因子」，使肌膚擁有超酵保濕力，並搭配日本專利雞尾酒配方，包括日本黃金麴、清酒菁純(α-GG)、和歌山金賞酒粕，另外，選用獨家科技纖維面膜，修護親膚海藻纖維，緊密包覆每一寸肌膚，讓妳每一次敷面膜時，都能感受到補水、瞬間彈潤的神奇感，隔天醒來依舊能感受到水潤光澤，妝前來一片面膜幫助上妝服貼、延長持妝時間，上妝自動升等成高級奶油肌。



只要一片面膜時間，就能告別暗沉、敷出水煮蛋肌的BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」，用超強實力征服消費者，成為品牌低調卻熱賣的神品，想要親自體驗神品魅力，感受肌膚吸飽水的滿滿能量，現在就趕快拿出手機設下鬧鐘，一定要跟上3/14(二)14:00在東森購物34台好評開賣，保證超級有感、一敷上癮，守護面子不能等！

▲BIO UP「日本黃金麴酒粕微脂面膜」將於3/14(二)14:00東森購物34台好評開賣。

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