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營養師曝4種「偽健康食物」！吃蔬果脆片補纖維，小心先發胖

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▲▼ 營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒有些看似健康的食物，可能營養不多還容易發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

近年來健康意識抬頭，越來越多人開始重視飲食，但營養師沈夏冰就提醒，有些你以為的「健康食物」其實可能營養不多，甚至熱量還很高，吃了不一定健康還容易發胖！營養師沈夏冰就指出4種常見的「偽健康食物」，每一個都很容易踩雷。

＃麥片

可能不少人會覺得看到麥片這兩個字就覺得是營養食品，但沈夏冰表示其實很多人買到的麥片都是不健康的。他建議大家可以多看成分表來分辨，像是配料表中有白砂糖、小麥粉、植物油、麥芽糊精等成分，可視為「虛假的燕麥片」，含有大量額外添加的精製糖、脂肪，吃了不僅沒辦法幫助減肥，還可能會越吃越胖。

想要避開偽健康的麥片，最重要的原則就是配料中「花樣」要越少越好，也就是成分表中幾乎只有燕麥，這種「真實的燕麥片」就屬於標準的全穀物食品，營養價值豐富，可以用來泡牛奶、優酪乳，或是做成燕麥水果杯、燕麥悶飯和各種燕麥粥等都很不錯。

▲▼ 營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／攝unsplash,pexels）

＃全麥麵包

越來越多人選購麵包、吐司時會改選全麥麵包，但其實全麥麵包藏有許多陷阱。純粹的全麥麵包顏色比較深，口感比較粗糙，吃起來沒那麼順口，有些市售全麥麵包為了讓口感更柔軟有彈性、更有香氣，會額外添加雞蛋、脂肪、糖分，而使熱量增加不少，或為了壓低成本而降低小麥的比例。

沈夏冰就分享，想買到比較純粹、營養的全麥麵包，可以遵循以下2個原則。

1.看小麥成分的比例
小麥成分的比例一般以51%作為界線，大於51%就意味著全穀物佔麵包主體；若是低於51%建議就別買；如果包裝中沒有標明全麥粉或小麥成分的比例，沈夏冰建議，搞不清楚的就別買。

2.成分中勁量不額外添加糖和脂肪
成分表中有植物油、高果糖糖漿、海藻糖、結晶果糖等成分的「全麥麵包」最好就別買。

＃蔬果脆片或果乾

近年來很多人會買蔬果脆片或果乾，沈夏冰就指出，雖然與洋芋片、餅乾、泡芙、蛋糕等甜點零食相比，蔬果脆片有稍微健康一點，但如果仔細去看很多蔬果脆片的成分表，幾乎都能看到像是植物油、糖、鹽等添加物，因為蔬菜中如果不加這些，口感會特別粗糙，加上若是油炸製成，熱量更會大飆升。

他提醒，蔬果脆片只能視為零食，偶爾吃吃來解饞還可以，不能替代新鮮蔬菜和水果。

▲▼ 營養師曝4種「偽健康食物」 。（圖／攝unsplash,pexels）

＃鮮榨果汁

應該不少人都有喝鮮榨果汁的習慣，但沈夏冰提醒，果汁其實就是一杯糖水。完整的水果在榨汁的過程，接觸了大量空氣，水果中的維生素和植化素很多都被氧化了，讓果汁的營養價值大打折扣，但水果中的糖卻幾乎全都被保留，而且許多店家為了口感，還把含有一些膳食纖維的果渣給濾掉，甚至還會額外加糖，也因此酸酸甜甜、好入口的果汁很容易讓人欲罷不能，容易喝過量，所以沈夏冰認為果汁是很標準的「偽健康食品」，他建議想喝果汁不如吃完整的水果。

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關鍵字：

健康食物, 健康食品, 熱量, 發胖, 果汁, 全麥麵包, 蔬果脆片, 果乾, 麥片, 營養師

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