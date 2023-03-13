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吃魚會聰明！營養師曝「魚類營養圖鑑」，提醒「4種魚」要適量

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▲▼營養師曝「魚類營養圖鑑」。（圖／Unsplash）

▲鮭魚營養成分高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

大家都知道吃魚會變聰明，營養師高敏敏分享，吃魚不只會變聰明，還有很多好處，她整理各種魚的 DHA、EPA圖鑑，買魚前不妨先參考一下，與其補充魚油，多吃魚是更直接的好方式。

為什麼吃魚會變聰明呢？營養師高敏敏指出，魚肉的脂肪中含有很棒的Omega -3不飽和脂肪酸 （DHA和EPA），DHA能幫助孩童腦部及視力發育、延緩成年人腦部和視力退化，而EPA則有助抗發炎、預防血栓形成、保護心血管、降低慢性病風險。

綜觀吃魚的優點，所以不只小孩需要吃魚，覺得腦力不好使時，也可以多多吃魚，營養師高敏敏列舉各種魚類（100克）的DHA、EPA數值如下：

▲▼營養師曝「魚類營養圖鑑」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

魚的營養豐富，除了上述的DHA和EPA外、還含有優質蛋白質，能夠提升免疫細胞健康、強健肌肉，低飽和脂肪酸，幫助維持血管暢通、減少心血管疾病，維生素E能幫助抗老、抗氧、保護血管、滋潤皮膚和柔順秀髮，營養師也提及，因魚肉的纖維結構比較短，所以比其它肉類容易咀嚼吞咽、更容易消化吸收。

而食藥署也曾建議，吃魚的份量可依照年齡做調整，1-3歲建議每周2份，4-6歲建議每周3份，孕婦則是每周7-9份，一份約三根手指併攏的大小及厚度。

但也須注意，鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚等份量要留意，像是孕婦及育齡婦女每週不宜超過1～2份，6歲以下兒童每月不宜超過1份，建議大家不管淡水魚或是深海魚都有豐富營養，可以輪流均衡適量攝取最好。

關鍵字：

魚類, 營養, 圖鑑

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