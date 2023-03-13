fb ig video ETtoday search mobile

早晨洗頭竟是錯！專家曝「洗頭最佳時間」，延長頭皮潔淨感

>

▲▼最佳洗頭時間。（圖／Unsplash）

▲早上洗頭才出門，頭皮容易吸收髒污。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

早晚溫差大與乾燥的空氣，容易讓頭皮出現局部搔癢、出油或有皮屑甚至掉髮等問題，事實上，換季時節更應該注意頭皮的濕度問題，頭皮養護專家juliArt教你頭皮保養4重點，讓你在季節交替之時，全天候保持油水平衡、維持頭皮健康及光澤髮絲。

▲▼專家曝「最佳洗頭時間」，維持油水平衡 。（圖／Pexels）

#回到家先洗澡洗頭

有些人喜歡在出門前洗頭，洗完頭後最乾淨的頭皮毛孔便開始吸附髒污，阻礙頭皮呼吸，便可能產生搔癢或長痘痘。juliArt頭皮教育總監Keddy建議洗頭的最佳時機是在一整天外出回到家之後，養成回家就先洗澡洗頭的好習慣，可延長頭皮乾淨的時間，讓頭皮在乾淨的狀況下找到油水平衡，維持最佳狀態。

#洗完頭後，濕髮狀態抹上免沖洗護髮品

洗後建議塗抹免沖洗護髮，即使睡了一覺起來還是有50~60%的護髮成分在持續保養頭髮。而最好選擇有抗熱效果的產品，除了可防止吹髮時的高溫傷害，也防止隔天處在高溫氣候下的髮肌曬傷受損。

▲▼專家曝「最佳洗頭時間」，維持油水平衡 。（圖／Pexels）

#吹完頭，乾髮狀態噴上頭皮水或養髮液

季節交替時，頭皮保濕顯得更為重要。為了讓保養的有效成分完整在頭皮上持續作用，在吹乾頭髮後噴上養髮液，除了不會受水份稀釋產品成分，養髮液用後不需沖洗，能夠完整的給予滋潤，尤其是擔心落髮問題的人更不能省略。

#了解自己頭皮狀態

根據統計，台灣約有三到四成的民眾因以外觀目測或習慣而誤判自己的頭皮屬性，且高達八成未完善清潔頭髮，因此透過專業的頭皮檢測，才能真正了解並掌握自己的頭皮狀況。

關鍵字：

洗髮, 換季, 頭皮, 搔癢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

坐公車喜歡前中後？一個習慣察覺你是否有隱藏「依賴型人格」

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

果然是鞋頭！朴敘俊機場時尚穿Nike聯名Tiffany球鞋　湖水藍勾勾好顯眼

Jisoo全新Solo造型果然顏值天花板！「白天鵝」花卉紗裙仙又辣

Jisoo全新Solo造型果然顏值天花板！「白天鵝」花卉紗裙仙又辣

麥當勞「櫻花麻糬三角派」粉嫩少女心！　咬下雙重爆漿內餡爽翻 奧斯卡紅毯總覽／凱特布蘭琪LV水藍禮服氣場爆棚　妮可基嫚解放大長腿 你個性非常傲嬌嗎？最不想交流4種人測出難搞指數 包・開箱／「一目了然」的LOEWE新包又軟又好裝　甜甜圈鍊帶逼人愛上 便當打開「第一口最想吃什麼」？秒測你的真實性格 星巴克13、14日第二杯半價！星冰樂、限定口味都能點　快揪親朋好友喝爆 PTT、Dcard熱推6款「離子夾」　TYMO直髮梳適合新手、POPRORO美少女專用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面