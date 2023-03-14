皮膚科醫師教吃出「不長痘體質」4秘訣！　「3多1少」快記好

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@ahc.official

你是不是明明清潔、控油保養都努力做，但時不時就容易冒痘痘？其實飲食也是改善痘痘問題的一大關鍵！知名皮膚科醫師廖苑利表示，有些食物營養素能幫助抗氧化抗發炎，或是抑制毛囊角化、減少皮脂分泌，進而減少痘痘粉刺生成，快記好以下3多吃1少吃，幫你養成「不長痘體質」。

＃益生菌



益生菌可緩解一些便秘情況，增加身體對營養的吸收，且消化系統不佳是成年人痘痘常有的成因之一，而益生菌可幫助促進消化，避免腸道菌群失衡引發炎症，降低冒痘機率。建議平時可多吃胡蘿蔔、香蕉、泡菜、納豆、蘋果醋或紅茶、優酪乳等食物幫助補充。

＃維生素A、C、B6



維生素A能抑制毛囊角化，增強細胞免疫力，幫助清除粉刺；維生素C、E有抗氧化效果，並能調節代謝，減輕紅腫痘痘症狀；維生素B6針對油性痘肌，能幫助抑制皮脂線分泌，減少粉刺痘痘形成。可多吃柑橘類、芒果、葡萄、山楂、柚子、芭樂、奇異果、莓果類、番茄、花椰菜、菠菜等新鮮蔬果補充。

＃含鋅食物



鋅是一種飲食性礦物質，能加速蛋白質合成細胞再生，對皮膚發育及調節新陳代謝、荷爾蒙分泌都很重要。像是南瓜籽、牛肉、藜麥、螃蟹、腰果、扁豆等都是富含鋅的食物。

＃少吃高糖碳水

除了多吃以上3大類食物，廖醫師也提醒要別吃太多碳水化合物。高碳水會導致荷爾蒙分泌改變，血糖升高導致胰島素增加，使皮膚產生過多的油脂，進而引發痘痘粉刺生成或加重。因此，少吃像是麵條、饅頭、餃子、餅乾、甜甜圈、麵包等高糖碳水化合物，也有助於預防痘痘產生。