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賈靜雯自揭凍齡撇步：起床給自己5分鐘、提高代謝力很重要

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▲賈靜雯分享瘦身別無他法，就是飲食加運動。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

48歲賈靜雯狀態之好，讓人根本不相信她的真實年齡，她也大方分享自己的保養小習慣，像是早上起床前一定留5分鐘給自己開機，養成每天早睡的好習慣，想要維持美麗，少吃和多動絕對是不二法門。

▲▼賈靜雯保養。（圖／翻攝自IG、FB）

#起床後留給自己5分鐘

賈靜雯分享常聽長輩分享，早上起床不要立刻從床上彈起來，這樣很傷身，要留5分鐘喚醒身體，就像機器需要待機一樣，像她自己會捏一捏耳朵、搓一搓頭皮、拍一拍身體、淋巴，把身體叫醒，再去做一天該做的事情，努力活成自己想要的樣子。

▲▼賈靜雯保養。（圖／翻攝自IG、FB）

#睡前不碰手機、養成早睡習慣

最近盡量讓自己睡前放鬆，學習讓自己不碰手機，可能會看個節目或是影集，但是因為都會陪小孩一起睡覺，所以大部分都不會看久，大概過沒一會兒就會睡著，現在已養成9點半就會入睡的習慣，可能睡到12點起床，再走回自己的房間。

#瘦身就是少吃和多動

她分享瘦身是每個女生要面對的功課，女生不管多瘦都不容易滿足，像她有時因為工作，希望穿衣服好看一點，就會開始積極瘦身，而瘦身別無他法，就是控制飲食和運動。

▲▼賈靜雯保養。（圖／翻攝自IG、FB）

像是早餐就會選擇水煮蛋搭配地瓜，甚至是一杯精力湯就搞定，或是大家很常用的168斷食法，盡量把早餐時間壓晚都是好方法，她強調想要瘦就是要吃少、運動量加大，把代謝力拉高，自然就不太會胖。

關鍵字：

賈靜雯, 凍齡, 保養, 秘訣

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