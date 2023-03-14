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說斷就斷、分手後最絕情的3大星座！Top 1愛恨分明，堅決不回頭

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▲▼分手後最絕情的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

每個人面對感情的態度和做法都不同，有些人分手後能和前任維持友好關係，甚至復合都有可能，但也有些人分手後就會變得很絕情，不管相愛時有多深情、為對方付出多少，一旦分手就老死不相往來，說斷就斷，不管對方如何挽回求復合都不回頭，像是以下3個星座就是代表，尤其愛恨恩怨分明的Top 1，一點機會都不給。

▲▼分手後最絕情的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 3：金牛座

平時看起來個性溫和沈穩的金牛座，他們的愛其實很濃烈，甚至可以為了一段關係費盡心思去努力，不管在什麼方面都會先考慮另一半，對待感情是很忠實且深情的。他們通常不會主動分手，除非是被傷透了心，但愛多深，恨也就有多深，分手後的他們很狠心絕情，就算對方用盡方法苦苦挽留，一旦決定了就會堅持到底的他們也不會妥協原諒，依舊頭也不回的離開。

▲▼分手後最絕情的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 2：天秤座

天秤座總是給人和善好相處的印象，但其實他們在感情上狠心起來也是沒在客氣的，他們習慣在感情關係中為自己留退路，愛上一個人的時候也不會100%掏心掏肺，總要留點餘地才有安全感。也因此，分手後的天秤可以抽離的很絕情，不僅不會主動聯繫，就算對方來訊息他們也大多不會理會，不給對方有幻想的機會，而且對他們來說，過去的感情再回頭只是重道覆轍，還不如直接跟過去斷得乾淨，重新開始更好。

▲▼分手後最絕情的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 1：天蠍座

天蠍座是十二星座中情感最強烈的星座，不僅恩怨分明，對於愛恨也很分明，對他們來說愛就是愛，不愛就是不愛，沒有灰色中間地帶。愛的時候非常深情，會願意付出所有心力對另一半好、寵愛對方，但一旦分手就立馬變得很絕情，甚至可以像是從沒認識過對方一樣，任何的機會都不要想，他們堅決不會回頭的。天蠍的意志很堅定，一旦他們下了決定就沒有挽回餘地，說他絕情或狠心，他們都不會改變。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 分手, 絕情, 天蠍, 天秤, 金牛

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