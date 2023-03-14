楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

▲楊紫瓊開心拿著奧斯卡獎座，振臂歡呼秀出RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞女星楊紫瓊昨以電影《媽的多重宇宙》奪得奧斯卡最佳女主角，成為首位亞裔與華裔金獎影后，在寫下歷史新紀錄的一刻，她所穿搭的配件同閃耀，耳際垂墜式鑽石耳環與鑽石髮飾，全出自英國珠寶品牌MOUSSAIEFF，而她振臂歡呼時手腕亮出愛牌RICHARD MILLE名錶，為要價4210萬元的RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，透明感的設計與她的純白造型、鑽石珠寶相呼應。

▲楊紫瓊戴的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶的錶殼以整塊藍寶石水晶加工而成，約42,100,000元。（圖／路透社）





▲與楊紫瓊所戴同設計但錶圈鑲鑽的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶。（圖／品牌提供）



楊紫瓊昨出席奧斯卡頒獎典禮，身穿Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她量身打造的羽毛裝飾高級訂製服，搭配錶殼以整塊藍寶石水晶加工而成的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶，三件式的藍寶石水晶錶殼製作難度極高，耗費約40天才能完成，晶透設計讓機芯若隱若現，配上經手工修飾與鑲鑽18K金橋板、鑲鑽的18K金可變幾何結構自動盤自動上鍊，更添華麗感。

▲楊紫瓊閃亮的鑽石耳環、鑽石髮飾都出自英國珠寶品牌MOUSSAIEFF。（圖／路透社）

為襯托白色系穿搭，楊紫瓊選擇經典不敗的白鑽首飾，不僅戴上MOUSSAIEFF水滴形鑽石構成的長耳環，也運用同為水滴形鑽石的長鍊作為髮飾，為微卷的長髮造型增添亮點，也洩露少女心。