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蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶

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▲蔡依林出席寶格麗頂級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡依林腹肌炸裂，與所戴的寶格麗珠寶展全場最高價、約1.5億元的維納斯祖母綠鑽石項鍊齊吸睛。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

3月為台灣高級珠寶展旺季，今由寶格麗（BVLGARI）揭開序幕，即起至18日舉辦預約制Bulgari Eden the Garden of Wonders寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展，大中華品牌代言人蔡依林搶先鑑賞總值逾80億元的傑作，她穿兩截式長裙腹肌炸裂，與她佩戴全場最高價、約1.5億元的Emerald Venus維納斯祖母綠鑽石項鍊齊吸睛。

▲蔡依林出席寶格麗頂級珠寶展。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡依林走入寶格麗伊甸奇蹟花園欣賞總值逾80億元的華麗作品。（圖／記者林敬旻攝）

蔡依林參觀寶格麗打造「Magnificent Nature壯麗自然」、「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie複雜腕錶」4大展間的作品後，大呼「洗眼睛」，尚未收藏過高級珠寶的她，自爆「家裡像垃圾（場）」，等她斷、捨、離成堆的衣服，才能迎接高級珠寶回家，她說：「我感覺衣櫃向我吶喊了，大概疫情爆發以來沒整理過，會將衣物捐出去。」

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Heart of Rome項鍊，中央鑲嵌約42.31克拉哥倫比亞祖母綠。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Spring in Eden頂級祖母綠與鑽石項鍊。

雖然尚未收藏高級珠寶，但蔡依林經常與媽媽、姐姐交換戴名錶與生活珠寶，今最令她心動的是寶格麗祖母綠珠寶，為品牌史上首次在單一系列中最多件數的祖母綠作品，除了她所戴的最高價之作，靈感源自羅馬著名花園Villa Borghese的Heart of Rome羅馬之心頂級鑽石與祖母綠項鍊亦為焦點，中心鑲嵌1顆代表著品牌經典標誌的甜麵包山形切割枕形42.31克拉哥倫比亞祖母綠吸睛。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列6.08克拉古董枕形切割緬甸鴿血紅紅寶石戒指（左），2顆總重約36.36克拉梨形切割碧璽與鑽石耳環。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。

寶格麗引以為傲的彩色寶石作品在「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」兩大展間完美呈現，前者有Bird of Paradise天堂鳥頂級鑽石與帕拉伊巴碧璽彩寶項鍊坐鎮，充滿律動感的鑲鑽羽毛線條點綴6顆帕拉伊巴碧璽，重現天堂鳥羽毛華麗色彩對比；「Blossoming Colors 色彩盛綻」展間則有馬賽克風格的Ninfea Romance浪漫睡蓮頂級彩寶項鍊等花卉植物主題作品。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Ninfea Romancee浪漫睡蓮彩寶項鍊。

此外，寶格麗高複雜功能錶與珠寶錶也在展出之列，鑲嵌超過95克拉紅碧璽的Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕錶採用了古老的刀鋒工藝 （fil couteau）技術，透過纖細的金線將零件連結在一起，讓繽紛寶石猶如漂浮在空中，完美結合珠寶與製錶工藝。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲鑲嵌超過95克拉紅碧璽的寶格麗Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕錶。

彩色寶石的魅力讓好萊塢巨星也難擋，昨奧斯卡頒獎典禮上，擔任頒獎嘉賓的英國女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）佩戴Tiffany & Co.存在感強烈的波浪形鑽石項鍊外，還搭配粉紅碧璽與鑽石耳環、戒指增添甜美氣息；同場的男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）則一口氣別上2件石上鳥胸針，主石分別為重逾32克拉摩根石、逾58克拉綠色碧璽，氣勢非凡。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲佛蘿倫絲普伊出席奧斯卡頒獎典禮，佩戴Tiffany粉紅碧璽與鑽石耳環、波浪線條鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲麥可B喬丹別上Tiffany 2款石上鳥胸針出席奧斯卡頒獎典禮。

▲▼寶格麗 。（圖／公關照）▲▼寶格麗 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針鑲嵌單顆重逾32克拉摩根石、白鑽及粉紅剛玉（左），石上鳥胸針鑲嵌單顆重逾58克拉綠色碧璽、白鑽及粉紅剛玉。

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關鍵字：

蔡依林, Jolin, 寶格麗, BVLGARI, Tiffany

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