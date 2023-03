蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶

▲蔡依林腹肌炸裂,與所戴的寶格麗珠寶展全場最高價、約1.5億元的維納斯祖母綠鑽石項鍊齊吸睛。(圖/記者林敬旻攝)

記者陳雅韻/台北報導

3月為台灣高級珠寶展旺季,今由寶格麗(BVLGARI)揭開序幕,即起至18日舉辦預約制Bulgari Eden the Garden of Wonders寶格麗伊甸奇蹟花園頂級珠寶暨複雜腕錶盛展,大中華品牌代言人蔡依林搶先鑑賞總值逾80億元的傑作,她穿兩截式長裙腹肌炸裂,與她佩戴全場最高價、約1.5億元的Emerald Venus維納斯祖母綠鑽石項鍊齊吸睛。





▲蔡依林走入寶格麗伊甸奇蹟花園欣賞總值逾80億元的華麗作品。(圖/記者林敬旻攝)

蔡依林參觀寶格麗打造「Magnificent Nature壯麗自然」、「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」、與「Haute Horlogerie複雜腕錶」4大展間的作品後,大呼「洗眼睛」,尚未收藏過高級珠寶的她,自爆「家裡像垃圾(場)」,等她斷、捨、離成堆的衣服,才能迎接高級珠寶回家,她說:「我感覺衣櫃向我吶喊了,大概疫情爆發以來沒整理過,會將衣物捐出去。」

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Heart of Rome項鍊,中央鑲嵌約42.31克拉哥倫比亞祖母綠。(圖/寶格麗提供,以下同)





▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Spring in Eden頂級祖母綠與鑽石項鍊。

雖然尚未收藏高級珠寶,但蔡依林經常與媽媽、姐姐交換戴名錶與生活珠寶,今最令她心動的是寶格麗祖母綠珠寶,為品牌史上首次在單一系列中最多件數的祖母綠作品,除了她所戴的最高價之作,靈感源自羅馬著名花園Villa Borghese的Heart of Rome羅馬之心頂級鑽石與祖母綠項鍊亦為焦點,中心鑲嵌1顆代表著品牌經典標誌的甜麵包山形切割枕形42.31克拉哥倫比亞祖母綠吸睛。

▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列6.08克拉古董枕形切割緬甸鴿血紅紅寶石戒指(左),2顆總重約36.36克拉梨形切割碧璽與鑽石耳環。





▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Bird of Paradise帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊。

寶格麗引以為傲的彩色寶石作品在「Joyful Wonders歡愉奇蹟」、「Blossoming Colors 色彩盛綻」兩大展間完美呈現,前者有Bird of Paradise天堂鳥頂級鑽石與帕拉伊巴碧璽彩寶項鍊坐鎮,充滿律動感的鑲鑽羽毛線條點綴6顆帕拉伊巴碧璽,重現天堂鳥羽毛華麗色彩對比;「Blossoming Colors 色彩盛綻」展間則有馬賽克風格的Ninfea Romance浪漫睡蓮頂級彩寶項鍊等花卉植物主題作品。





▲寶格麗Eden the Garden of Wonders系列Ninfea Romancee浪漫睡蓮彩寶項鍊。

此外,寶格麗高複雜功能錶與珠寶錶也在展出之列,鑲嵌超過95克拉紅碧璽的Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕錶採用了古老的刀鋒工藝 (fil couteau)技術,透過纖細的金線將零件連結在一起,讓繽紛寶石猶如漂浮在空中,完美結合珠寶與製錶工藝。





▲鑲嵌超過95克拉紅碧璽的寶格麗Serpenti Misteriosi Riviera頂級彩寶神秘腕錶。

彩色寶石的魅力讓好萊塢巨星也難擋,昨奧斯卡頒獎典禮上,擔任頒獎嘉賓的英國女星佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)佩戴Tiffany & Co.存在感強烈的波浪形鑽石項鍊外,還搭配粉紅碧璽與鑽石耳環、戒指增添甜美氣息;同場的男星麥可B喬丹(Michael B. Jordan)則一口氣別上2件石上鳥胸針,主石分別為重逾32克拉摩根石、逾58克拉綠色碧璽,氣勢非凡。





▲佛蘿倫絲普伊出席奧斯卡頒獎典禮,佩戴Tiffany粉紅碧璽與鑽石耳環、波浪線條鑽石項鍊。(圖/Tiffany提供,以下同)





▲麥可B喬丹別上Tiffany 2款石上鳥胸針出席奧斯卡頒獎典禮。





▲Tiffany & Co. Schlumberger石上鳥胸針鑲嵌單顆重逾32克拉摩根石、白鑽及粉紅剛玉(左),石上鳥胸針鑲嵌單顆重逾58克拉綠色碧璽、白鑽及粉紅剛玉。