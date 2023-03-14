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楊紫瓊奧斯卡派對換Armani閃片裝更美了！跨性別模特兒「羽毛遮胸」

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▲▼奧斯卡派對 。（圖／路透）

▲楊紫瓊奧斯卡派對造型 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

第95屆奧斯卡金像獎於昨日（13日）圓滿結束，每年看點除了頒獎典禮外，就是由Vanity Fair 所舉辦的Oscar Party ，女星、模特兒、KOL等人穿出戰袍，精彩程度甚至更勝紅毯，楊紫瓊成為首位亞裔影后，換上Armani Privé禮服霸氣歸來，比典禮造型還華麗亮眼。

▲▼奧斯卡派對 。（圖／路透）

▲楊紫瓊奪下本屆奧斯卡最佳女主角後，與男友尚陶德（Jean Todt）出席Oscar Party 。（圖／路透）

▲奧斯卡,第95屆奧斯卡,妮可基嫚,潔西卡雀絲坦,楊紫瓊,卡拉迪樂芬妮,Lady Gaga,Versace,Elie Saab,凱特布蘭琪,Louis Vuitton,。（圖／路透）

▲楊紫瓊典禮造型是Dior羽毛高級訂製服。（圖／路透）

楊紫瓊奪下本屆奧斯卡最佳女主角，After Party上她終於換裝，以Armani Privé2023春夏高級訂製禮服再度現身，如魚鱗般的閃片包裹纖細體態，在胸前開出透視薄紗深V，並以黑色花瓣點綴於腰間，一次呈現出大器與霸氣。而典禮上的Dior羽毛裝飾高級訂製服，則是創意總監Maria Grazia Chiuri為她量身打造，顯得淡雅許多。

▲▼奧斯卡派對 。（圖／路透）

▲跨性別模特兒Hunter Schafer 完美演繹Ann Demeulemeester羽毛裝。（圖／路透）

跨性別模特兒Hunter Schafer 在美劇《高校18禁Euphoria》主演 Jules，派對上她選擇比利時獨立設計師先鋒品牌Ann Demeulemeester剛發表的秋冬新裝，原汁原味演繹出如同胸前落下了羽毛的夢幻設計，性感半裸搭配上流暢的白色裙襬，很有女神降臨的風範，當之無愧成為全場最辣。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Hunter Schafer, 楊紫瓊, 奧斯卡

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