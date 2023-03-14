范冰冰撞衫楊紫瓊「半年前禮服」！　同件羽毛閃片裝她氣勢狂贏

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星范冰冰現身第95屆奧斯卡金像獎，會後派對也沒缺席，她換上義大利設計師品牌Giambattista Valli 訂製禮服亮相，粉色羽毛結合亮片設計強勢吸睛。恰好剛奪下奥斯卡影后的楊紫瓊在去年（2022年）拍攝時尚雜誌時也穿了同款，兩人時隔半年撞衫引發熱議，網友更認為楊紫瓊60歲狀態一絕，渾然天成氣場超強。

▲范冰冰以Giambattista Valli 2022秋冬高級訂製系列禮服出席奧斯卡派對 。（圖／CFP）

范冰冰昨日（13日）以Giambattista Valli 2022秋冬高級訂製系列禮服出席派對，繁複的羽毛流蘇從領口延伸到袖子帶來華麗氛圍，裙身則是亮片縫製而成，隨著鎂光燈閃出動人光澤，范冰冰以中式盤髮、招牌紅唇演繹，多了些許復古韻味。

而影后楊紫瓊去年拍攝《Vogue》China 10月刊時，其中一套造型就是這件Giambattista Valli 羽毛禮服，雖服裝一樣，但兩人呈現風格大不同，楊紫瓊選擇溫婉淡妝出鏡，藉此彰顯浮誇服飾的對比度，雙手自然扭動，被鏡頭捕捉下自然的一面。網友也讚楊紫瓊流露大器和典雅風範，並且完全不受造型局限，勇於嘗試各種風格，備受好評。



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