照片絕不糊！用「眼球對焦」拍出捷克美景　玻璃職人的連續動作也超清晰

文、圖／Ean

去年秋天有機會初次走訪「捷克」，這個歷史悠久又帶點神秘色彩的中歐古國，而這也是我與Canon EOS R3並肩作戰的首次海外行，因之前有分別體驗過EOS R與R6、因此與R3的磨合期算短、很快就朝人機一體境界邁進。這趟捷克行非單純旅遊而是有任務在身，在考量負重、時間壓力及取材需求後，我決定把這次任務交給兩顆畫質很好的變焦鏡頭來滿足我絕大部分的攝影需求，除了RF 28-70mm F2 L USM與RF 70-200mm F2.8 L IS USM，另外再帶了我的愛鏡、是超大光圈的RF 50mm F1.2 L USM定焦鏡，讓我能針對特別有感覺的畫面去拍攝出想要的意境。

▲射進聖維特主教座堂的⼀室斑斕。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 20、快門 1/100、ISO 4000、焦距 27mm）

▲捷克鄉間秋色。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 7.1、快門 1/500、ISO 5000、焦距 70mm）

▲拍攝時飄起小雨，Canon EOS R3有優異的防塵防滴功能，不怕！

▲用長鏡頭拍騎馬的田園風光。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 4.0、快門 1/800、ISO 800、焦距 200mm）

超強黑科技，眼球控制自動對焦功能：看到哪對焦到哪

若要舉一個最值得入手R3的理由，這趟拍下來，我肯定會說是讓我大感驚喜的「眼球控制自動對焦」功能！簡單來說，經由相機上完成專屬的設定後，接下來當透過觀景窗，拍攝者的眼睛看到哪、對焦框就會移動到哪，然後半按快門鎖定，就這麼簡單而直覺！若要說，這個功能帶給我最大感受、或對攝影這件事情上最大的改變是什麼？我想就是兩個字：「餘裕」。

▲一輛紅色傳統電車緩緩駛過橫跨伏爾塔瓦河的橋。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 6.3、快門 1/200、ISO 6400、焦距 70mm）

▲真人與戶外雕塑趣味互動。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 10、快門 1/320、ISO 640、焦距 35mm）



▲如詩一般，長鏡頭下的連綿山景。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 20、快門 1/160、ISO 250、焦距 200mm）

不只是物理時間上，更重要是能夠讓我在分秒必爭、轉眼即逝的攝影過程中，因為對焦速度變快而彷彿放慢了時間。可能有點難想像？就像電影「X戰警」裡頭的角色：快銀，他的動作很快、非常快，快到其他人都好像是慢動作般的行動著，這個「眼球控制自動對焦」給我的感覺就是這樣，因為對焦速度變得非常迅速，讓我能有時間與心神去關照更多的拍攝細節，不只是構圖，像是人物表情、眼神、手部動作等，讓我可以在按下每個快門時，都確保得到更高完成度的畫面，還有一點，爽感爆棚！

▲從布拉格城堡俯瞰百塔之城。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 5.0、快門 1/500、ISO 100、焦距 40mm）

▲每一步都是風景的Sky Walk。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 18、快門 1/250、ISO 800、焦距 29mm）

快速換焦 一眼瞬間

新博爾，一個居民僅萬餘人的小鎮，因出色的玻璃工藝讓此地變得非常世界級，若對玻璃藝術品有興趣，造訪捷克不要錯過。拍攝工藝職人一直以來就是很動人的題材，但創作過程通常時間都極快、亦都錯過不再，因此是否能成功抓到瞬間按下快門，是關鍵！印象很深刻是當我在一間工作坊裡拍攝彪形大漢的細膩創作畫面時，透過R3獨家的「創新眼球控制自動對焦功能」，精準又快速的對焦，讓我成功捕捉畫面的同時，又能傳達所欲呈現的主題及意境，這神助攻帶來的震撼，就是從這兩張照片開始。幾乎是連續按下快門的兩張照片，感覺可說截然不同，因為對焦位置一張是在成形中的玻璃製品上，一張則緊抓工匠的專注雙眼，使用不同鏡頭語言會說出不同故事。值得一提的是，為了更加凸顯主題，我大膽的把光圈開到1.4，意思是準焦範圍極小，過去若在很有時間壓力的情況下進行拍攝，會是一大挑戰，但這回，可說十足的讓我體驗到科技帶給創作者的強大助益！

▲科技帶來的進步讓我驚艷！（RF 50mm F1.2 L USM｜光圈 1.4、快門 1/400、ISO 800）

▲拍攝職人創作很是過癮！（RF 50mm F1.2 L USM｜光圈 5.6、快門 1/500、ISO 8000）

機身垂直把手一體化設計，構圖橫豎都行

垂直把手設計也是R3帶給我很有感的突破！之前只有1D有垂直把手，現在下放到R3讓我也能體驗到所帶來的拍攝便利性。我之前長時間使用5D4時，每次要從橫式轉為直式構圖，儘管動作已做過千百次，但就是不符合人體工學、無法流暢，現在使用垂直把手後，確實順手許多，不過也需要常用才能讓身體自己去記憶每個旋鈕的設定，如此才會盡快人機一體。

▲不確定到時的雜誌排版需求，那就直式橫式都拍最保險，快速搞定！（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 11（左）10（右）、快門 1/1250、ISO 4000、焦距 200mm）

多角度觸控螢幕，提供拍攝者更大靈活和便利

R3提供3.2吋高解像度、415萬點側翻式多角度LCD觸控螢幕，這個設計也讓我在尤其是旅遊攝影上獲得更多的創作可能性。當走完世界最長吊橋「SKY BRIDGE 721」，穿過森林前往下一站、矗立崖邊的Sky Walk半路上，我沿途拍拍停停，落隊了就偶爾小跑步跟上，看到在我前方同行的兩組影片創作者忽然玩心大起，用姿勢誇張自帶氣勢的步伐並肩走起，覺得有趣、我便蹲下用70-200mm長鏡頭從後方搭配側翻觸控螢幕來捕捉這自然畫面。這算是攝影師的拍攝小樂趣，因為這類型照片，雜誌基本上不大會用，算是拍爽的。但爽，確實也是支持繼續拍攝的重要動力來源不是？

▲恣意的笑鬧著，很動人的青春畫面。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 9.0、快門 1/1250、ISO 3200、焦距 200mm）

▲翻轉螢幕讓攝影師能靈活運用不同拍攝視角。

▲世界最長吊橋，很難忘的步行體驗。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 16、快門 1/640、ISO 3200、焦距 200mm）

▲縮小光圈，創造星芒。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 22、快門 1/160、ISO 800、焦距 24mm）

旅拍神救援，自拍不求人

旅行時，攝影師也需要有自己入鏡的好照片，R3在這部分可大大滿足需求。當把相機交給同行夥伴甚至路人委請他們協助拍照，其他都還能救但最怕的就是沒對到焦，不過R3擁有強大的眼睛偵測自動對焦功能，臉部即使受陰影、髮型、化妝或口罩等影響，眼睛偵測自動對焦也能成功辦認眼睛，因此當請他人協助拍照時，只要預先開啟該功能，就可大大提升拍攝成功率！

▲手指觸控螢幕對焦拍照，也是非常便利的功能。（RF 50mm F1.2 L USM｜光圈 5.0、快門 1/250、ISO 12800）

▲在捷克國家馬場，啟用動物眼睛對焦功能，儘管室內光線不足仍能精準鎖焦。（RF 24-70 mm f/2.8L｜光圈 3.5、快門 1/100、ISO 5000、焦距 29mm）

此外，萬一真的都沒人可協助拍攝，沒關係，R3可讓攝影師自拍不求人，使用廣角鏡頭再透過翻轉螢幕搭配眼睛偵測自動對焦功能，也能有不錯的連人帶景自拍照。

▲用R3也能輕鬆自拍。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 13、快門 1/200、ISO 500、焦距 24mm）

▲眼睛偵測自動對焦，使用大光圈自拍也不是問題！（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 4.0、快門 1/3200、ISO 100、焦距 24mm）

旅行沒有非得如何不可，但不同設備會為你帶回不同風景

一趟旅行，要成功拍攝到滿意照片，除需具備攝影眼與瞬間的構圖能力外，很老實說，還需要器材硬體規格作強力後盾與新功能的助攻輔助。這回帶上的Canon EOS R3就讓我把對創作的想像，很放心的交給了它，不管是在「眼球控制自動對焦」功能的幫助下讓我能夠快速完成對焦，並有更多時間與心力去注意拍攝細節，或大膽借助可用的超高ISO，讓我能夠放心的低光源環境中，能無需開大光圈就可完成想要的創作。不得不說，Canon EOS R3不僅大大地擴展了我的拍攝舒適圈，還讓我能更游刃有餘的享受拍攝過程，就像之前說過的，爽度超高！

▲使用高ISO 10000，畫面仍相當清晰無雜訊。（RF 70-200mm F2.8 L IS USM｜光圈 3.5、快門 1/200、ISO 10000、焦距 67mm）

▲在查理大橋上意外的趣味合影。



▲從布拉格城堡俯瞰粉色海洋般的城市。（RF24-70mm F2.8 L IS USM｜光圈 18、快門 1/200、ISO 250、焦距 45mm）

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本次使用拍攝器材

Canon EOS R3

RF 28-70mm F2 L USM

RF 70-200mm F2.8 L IS USM

RF 50mm F1.2 L USM