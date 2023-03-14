安格斯12星座一周運勢3／13-3／19　巨蟹放下胡思亂想、射手荷包大縮水

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

想玩又想工作，想放空卻又想著玩，這周牡羊座腦內呈現分裂狀態，有好多事想做，得當心忙來忙去，反讓自己陷入一個窮忙的境地，最後什麼事都沒辦成，卻白白花了錢、浪費一堆時間！已經有伴侶的羊兒近期感情進度膠著，也許該打破沉默好好溝通，了解問題到底出在哪。而單身羊的朋友運旺，有機會從朋友中遇見戀愛曙光。

金牛座 4.21~5.20

金牛座這周各方面運勢尚且順遂，擔心的事情大都不會發生，可以認真投入在喜愛的工作領域中，就算忙碌也頗為自得其樂。跟同事關係處得融洽，互相幫忙，工作效率也提高不少。期待戀情的牛兒，這周人際急升之下，雖然可能遇見新的緣分，但卻很容易一下子就消失，需要絕對的敏銳度追尋，而已經有伴侶的則進展不多。

雙子座 5.21~6.20

10宮內吉星大放異彩，水星能讓雙子座思維更活絡，滿腦子的點子能大大解決身邊的麻煩事，而火熱的太陽能量灌注工作，近期將開始一段馬不停蹄的奮鬥之旅，實現自己的理想也許就是現在！該選感情還是事業，這周雙子也陷入兩難，單身者大大小小的桃花不少，但由於你太忙碌於工作，很可能對於眼前的曖昧視而不見。

巨蟹座 6.21~7.21

放下那些胡思亂想，這周不妨集中火力在工作、賺錢上吧！這周巨蟹座工作上恐怕正走入內部調整的期限，忙起來可能連喘氣的時間都沒有，閒下來又在拖時間！這對一般人而言或許是沉重的壓力，但卻也是一門高難度的挑戰，能激發出你的鬥志。此時許多機會的到來，讓你的熱情漸漸釋放，有機會來場邂逅，或旋風式的屏風。

獅子座 7.22~8.22

可能是自我感覺有些良好，獅子座在人群中莫名的自信反應常讓人發噱，不過這周多一點自信倒是好的，面對背後指指點點的小人，大膽站出來反而能嚇退無關緊要的人與八卦。在金星的守護下，沒情人的獅子暫時沒空孤單， 各種有趣的邀約，反能讓心情放鬆，遇到對的人機會反而大增，有伴的則要當心與對方有點小口角。

處女座 8.23~9.22

處女座雖然向來自律甚嚴，但在水星入七宮之下很可能讓你瀕臨理性失控的狀態，得當心壓力過大而表現失常哦！這周會是一個需要在壓力和放鬆之間好好調適的時期。愛情還得有一段磨合之路，不管交往多久，你對情人始終有些無法理解的部分，兩人間的淡淡隔閡會隨著相處時間的增長而日益明顯。

天秤座 9.23~10.22

進入愈來愈暖的初春時節，對於天秤座來說身邊默默注入熱鬧的氛圍，開始迎接一段人氣暢旺的時期。這周不管是老友相聚、新舊同事夥伴相會、家人的聚會等，生活幾乎被這類人際活動邀約填滿，雖然少了屬於自己的時間，但知己好友聊天互動也十分療癒，單身者感情有機會在此時萌芽，與心上人也許有不期而遇的機會。

天蠍座 10.23~11.22

人際魅力向來不算差的天蠍座，這周吉星匯聚在五宮，意謂著感情大爆發，身邊疼你、對你好的人不少，只不過眼前有更多比愛情更重要的事情要做，反倒沒能花太多心思在感情上，但緣分就是這麼奇妙，也許會有無心插柳柳成蔭的情感佳話。工作出現潛在壓力，雖然不至於造成太大的影響，但容易因為其他的事物而失去專注。

射手座 11.23~12.21

各式物慾、誘惑充斥著大腦，這周對射手座來說漏財指數特別高，得要當心荷包大縮水。千萬別輕忽每一份花出去的錢，建議你做好財務記錄。工作表現還算可以，即使忙碌，也要懂得按部就班完成，手忙腳亂只會讓心情更浮躁。而感情同樣需要小火慢燉，過於積極或熱情，都可能讓對方怯步，自然一點會更好。

摩羯座 12.22~1.19

摩羯這周在金星引導下，其實可以跳出邊緣人的舒適圈，以積極的態度走向核心、打通社交管道，不管對方和你熟不熟，都可以透過網路積極互動，為日後埋下好的貴人運！單身摩羯隨著人際圈的拓展，感情市場也隨之熱絡，有機會遇見自己憧憬的交往對象，而戀愛ING的摩羯近期爭執的情況減少，兩人默契更進一步。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座這周亮點仍以金錢運勢最佳，雖然整體花費多，但進帳也不少，除了工作收入外，還有機會多了不少財源讓你荷包滿滿。只是這段時間工作方面還需要再加把勁兒，太多事情事與願違，很可能讓你的鬥志從此一蹶不振，得拿出愈挫愈勇的勇氣，有拼才會贏！單身或有情人的瓶子身邊陪伴的都是朋友居多。

雙魚座 2.19~3.20

日、水星匯集之下，這周雙魚座運勢極佳，在心中默默計劃許久的事，可以選在行動力最強勁的此時開始，必然能有個極好的起頭！因為時間和精力都放在其它事情上，對於愛情，表現也會稍稍遜色些，單身魚不妨抱著順其自然的態度，放下患得患失的心態，已經有戀情的，此時的愛情關係雖然偏淡但極為穩定。

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