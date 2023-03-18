5款療癒系「香氛蠟燭」值得一聞　從花香、木質香找出最傾心的味道

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

日常生活中最療癒的小事就是點起一顆香氛蠟燭，溫暖燭光、舒服香氣，為生活帶來不一樣的氣息感受。一起看看2023年值得一聞的香氛蠟燭，從花香、果香、茶香、木質香氣中找出最能讓你傾心的味道。

Urban Apothecary奢華紅寶石香氛蠟燭新香味

來自英國的香氛品牌Urban Apothecary奢華紅寶石系列再添新成員，為了迎接春季到來特別推出三款新香味，分別是仙境、春泥和胭脂，為生活中的諸多情緒解憂。奢華紅寶石系列選用絕美黯紅色玻璃瓶身設計，以細緻高級的天然木質調香料為基底，使整體更顯內斂、沉穩。

仙境 COSMIC WANDERLUST

點燃的瞬間，青翠帶苦的無花果、多汁的桃子與微酸苦澀的黑醋栗結合，誘發出令人振奮的清新氣息，接著而來是玫瑰和果香帶來的雀躍，彷彿穿越幽暗後一覽世外桃源的驚喜。

香調成分：無花果、桃子、黑醋栗、蘋果、玫瑰果仁。

春泥 SUPER NATURAL

春泥獨特的香味，將對立的乾與濕演繹得淋漓盡致。泥炭的乾燥菸草味加入廣藿香的辛辣木質調，注入了甜瓜的水感，最後溫暖而閃耀的琥珀和清冽的雪松交織成兩個世界的橋樑，重現初雨後大地的甦醒氣息。營造出讓人感到放鬆、腳踏實地的安全空間。

香調成分：泥炭、廣藿香、甜瓜、雪松和琥珀。

胭脂 SAFFRON ROUGE

胭脂的香味靈感來自於路過的陌生人遺留下的迷人藏紅花香痕跡。這款奢華、親密的香味，將香料、樹脂與光滑的味覺融爲一體。濃郁的藏紅花香氣帶來獨特的傳奇香味，伴隨濃郁的皮革質感與帶有柔和的蜂蜜及乾草。而新鮮的茉莉花，溫暖的琥珀和芬芳的冷杉香味接踵而至，多層次的馥郁香氣為嗅覺帶來一場全新的饗宴。

香調成分：藏紅花，茉莉，金琥珀，冷杉，苔蘚和焦糖。

親親JIUJIU輕奢香氛蠟燭

親親JIUJIU以口罩、衛生棉、化妝棉等棉系列商品聞名，2023年進一步以「輕輕生活，從親親開始」出發，期望透過質感小物為大家的生活增添儀式感。首波推出全新的「輕奢香氛系列」，選用法國進口精油打造擴香與香氛蠟燭。

親親JIUJIU輕奢香氛蠟燭使用IFRA國際香料協會規範的安全香料，以及100%法國進口植物大豆蠟、特製香氛精油等成分製作，目前推出五款香味，分別是：馥郁玫瑰、荼蘼黑茶、鳶光雪松、露夜杜松、漫舞香蘋。瓶身還貼心附上木質防塵蓋，更顯質感。

露夜杜松：木質杜松融合玫瑰的清新，帶出沉穩的一抹檀香，彷彿雨夜過後冷冽的澄澈靜謐氣息。

鳶光雪松：柑橘與清新玫瑰中，隱含神秘雪松木麝香調，甜美中透露一絲性感成熟。

荼蘼黑茶：柑橘、花香揉合青苔的低調，中性內斂的淡雅茶感香氛。

馥郁玫瑰：純淨的草葉香與玫瑰花、搭配細微的胡椒辛辣，令人沉醉的馥郁浪漫。

漫舞香蘋：清爽果香、玫瑰與麝香的完美調和，如同在清晨的蘋果園中翩翩起舞。

Le Labo Ambroxyde降龍涎香17香氛蠟燭

Le Labo 2023年推出室內香氛蠟燭全新創作Ambroxyde 17（降龍涎香17），成為品牌第12款蠟燭，而這款蠟燭正是延伸自Le Labo相當受歡迎的香水Another 13！

降龍涎香17的味道來自一種合成分子，能帶來嗅覺的饗宴，它擁有天然龍涎香的迷人魅力，這種無法言喻的香氣令人欲罷不能（而且是零殘忍版本），繼在標誌性的ANOTHER 13香水中使用後，這次Le Labo加在蠟燭中，並以這種令人迷醉的成分命名這款蠟燭為「Ambroxyde降龍涎香」。

降龍涎香17是Another 13的近親，以苔蘚為基調，加上合成龍涎香、麝香、木香和一些茉莉花瓣，柔光漫射、具高辨識度、迷人心魂。

NEOM極緻調香香氛蠟燭

來自英國倫敦的有機香氛品牌NEOM，不僅以繁花綠植汲取自然原力創造美好香氣，更擅長以天然精油帶來療癒效果。2023年延續高階「極緻調香系列」的珍稀精油，推出三款「極緻香氛蠟燭」，以更高濃度的精油配比，讓心情時空轉換場景。

精緻的天然精油堆砌出令人難以置信、層次馥郁的香氣；盛裝在粉彩的陶瓷蠋杯中靜謐優雅地燃燒著，為家中增添一抹色彩，成為最完美的點綴，是專為極緻生活所打造的療癒系蠟燭。

尊寵紓心極緻香氛蠟燭

屬於DE-STRESS紓壓系列。花香調聞起來芳菲襲人，對身心有深度鎮定作用。異國情調的依蘭依蘭、樸實的岩蘭草和一撮香甜的零陵香豆，讓居室洋溢著全然的平靜，也讓自己置身於呵護寵愛中。

主要成分：依蘭依蘭、岩蘭草、零陵香豆等16種精油。

曙光初綻極緻香氛蠟燭

屬於BOOST YOUR ENERGY活力系列。柑橘芳香調，包括新鮮活潑的葡萄柚、充滿活力的柑橘和乾淨的桉樹，讓房間煥然一新，身心也沉浸在樂觀、活力當中。

主要成份：葡萄柚、柑橘、尤加利等9種精油。

恬靜心齋極緻香氛蠟燭

屬於DE-STRESS紓壓系列，再也沒有比木質香氣更具撫慰及包容力的味道了。明亮的果香與木質辛香，不只傳遞平靜，也溫暖心房。黑胡椒的強大力量和佛手柑的果香。讓房間充滿力量、自信，卻又溫暖與平衡。

主要成分：黑胡椒、佛手柑、檀香等17種精油。

NEOM極緻香氛蠟燭以純粹的植物蠟與100%植物精油製作，手工灌注。雙蕊燭芯讓燃燒更為完全，香氣均勻廣布，每顆約可燃燒35小時。附有燭蓋可隔絕蠟體沾灰影響燃燒，香氛陶瓷燭杯還可重覆利用。

La Belle Mèche香料薰茶香氛蠟燭

La Belle Mèche原意為「美好的燭芯」，創辦人Laura及Pierre以日常生活、美好回憶為靈感，與香水重鎮格拉斯的知名調香師攜手，共同打造出專屬於La Belle Mèche的獨特精緻香氛，全系列產品堅持全程於法國當地製造完成。點燃香氛蠟燭時，燭芯透出明亮的光芒，飄逸出婉約而真實的香氣，讓靈魂得以細細品味每段生活細節。2023年全新推出香料薰茶香氛蠟燭，清新茶香揉合甜橙恬靜氣息，還帶點辛辣感，是溫潤而舒心的豐富香氣。

點燃後，溫潤舒適的辛香調，引出煙燻木、麝香的濃郁深層。柑橘甜味混合獨特辛香料氣息，令人想起印度茶那細緻而豐富的滋味，幽幽茶香中，調和肉桂、生薑、荳蔻、丁香和黑胡椒等辛香氣息。

前調：甜橙、白茶

中調：茉莉、辛香調

後調：煙燻木、麝香、零陵香豆

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