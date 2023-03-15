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《黑暗》金赫拉私下髮型超百變！金寸頭、氣質鎖骨髮都完美駕馭

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

萬眾矚目的《黑暗榮耀》第二季開播，毒癮纏身的千金李蓑羅在預告中就非常搶鏡，這個帶有病態美的角色由金赫拉飾演，她不僅演出經驗超豐富，私下更是完美駕馭多款髮型。

金赫拉飾《黑暗榮耀》毒癮千金李蓑羅

在劇中李蓑羅也是霸凌女主角文同珢的五人幫成員之一，對外是優雅的牧師女兒、教會千金，同時也以畫家身分活動中，在第一季曾與文同珢起爭執，第二季的預告中甚至公開了李蓑羅換上金髮，趴倒在地、面部表情猙獰的畫面，讓人超期待第二季的她。

金赫拉飾演的李蓑羅充滿病態感，實際上今年33歲的金赫拉演出經驗豐富，2009年出道以音樂劇演員活動13年，在2021年開始演出電視劇，除了廣為人知的《黑暗榮耀》外，還有包含像是《機智醫生生活2》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》、《非常律師禹英禑》和接下來將在六月播出的《驅魔麵館2》等等，都是討論度很高的韓劇。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

除了演藝事業外，金赫拉同時也具有畫家身分，也營運咖啡廳project CAFÉ，提供一樣跟她喜愛繪畫的人一個交流的空間。比起戲劇中常以病態、瘋狂或是像在《非常律師禹英禑》中飾演帶著孩子的脫北者逃犯等等，私下的金赫拉雖是具有氣勢的長相，但整體卻流露空靈、清冷的氛圍，演出經驗豐富也常為了戲劇嘗試不同造型，像是近期的金短髮、《黑暗榮耀》中的金髮或是短髮等等。

金赫拉髮型盤點

1. 搶眼超淺髮寸頭

近期為了新戲《驅魔麵館2》，金赫拉將長髮剪成了寸頭！不是極短髮而是接近平頭的寸頭，白金髮色帶點挑染過後的金屬感，實在有夠搶眼。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 粉棕色短髮公主切

公主切並不是只有長髮能剪，金赫拉曾以鮑伯頭的齊短髮，整體髮長約落在下巴，再將內側的髮絲稍微剪短一些，足夠的厚度讓塊狀感更明顯。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. 病氣感金長髮

充滿病態美的金髮正是這次引起討論的重點之一，看似簡單地漂髮需要細心照顧才能避免打結和毛躁，除了髮色外，金赫拉的眉毛也一併漂成淺色，讓造型更和諧，也更能展顯蒼白的病氣感。

 
 
 
 
 

 
 

4. 氣質深色鎖骨髮

鎖骨中長髮是韓國人相當日常的百搭髮型之一，配上帶點粉的蜂蜜棕髮色，看起來既有氣質又修飾，可以綁、可以披散放下，進可攻退可守。

5. 率性黑髮狼尾

黑色頭髮比起棕色，呈現上更率性、有個性，配上韓國近一兩年相當流行的「狼尾剪」，帶來隨性的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 鮑伯頭變化

在鮑伯頭上金赫拉嘗試了不少變化，像是基本的S彎、正式感的All Black油頭，和棉花糖捲髮，帶有些許嫵媚的氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. 輕盈男孩風短髮

不只是寸頭、鮑伯頭，清爽俐落又帶點俏皮感的男孩風短髮金赫拉也駕馭得非常好，搭配貝蕾帽替造型增添甜美感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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●《黑暗榮耀》涎鎮「們」都曾剪短髮！辛睿恩被稱短髮女神、林智妍是天生長髮臉？

● 繼Wendy Cut後再掀模仿！Red Velvet Wendy層次短髮顯臉小，可可棕色超溫柔

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黑暗榮耀, 金赫拉, 髮型

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