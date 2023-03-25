2023美白保養推薦！DIOR高訂玫瑰霜、Sisley精華筆有感淡斑實現零瑕肌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年來美白保養趨勢已脫離單純的白皙，朝向膚色乾淨、透亮、不暗沉、零斑點瑕疵等方向邁進，特別是「淡斑」更成為今年新品最強調效果。一起看看2023年又有哪些厲害的美白保養新品出現！

2023美白保養趨勢特別重視淡斑

對於美白保養，越來越多人在意的「淨膚保濕、極致速效、斑點管理」這幾個面向，也就是說早已不再像以往只講究膚色白皙與否，而是期待能在短時間內就能擁有淨透無瑕的肌膚。雖然想要速效有感，不過卻也期待能溫和無刺激，甚至能接續醫美後使用，延長醫學美容保養後的效果。特別是今年針對「淡斑」有比過去更多選擇，讓大家實現零瑕美肌。

迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜

頂級保養市場持續成長，迪奧自2022年起與哈佛醫學院教授合作，將倒轉肌齡領域首度運用於肌膚保養科學，並推出升級的精萃再生玫瑰賦活乳霜。2023年，迪奧美妍中心更進一步將高訂玫瑰霜的核心逆齡配方「玫瑰胜肽複合物」首度結合白玫瑰萃取及高穩定維生素C，打造全新「淨白玫瑰胜肽複合物」，注入新一代迪奧精萃再生光燦淨白賦活乳霜之中，抗老同時兼顧淨白。

這罐乳霜又被稱為「高訂淨白霜」，透過10段調配步驟與控溫程序，成就細膩絲滑的輕柔質地，一抹有感包覆肌膚，同時迅速滲透肌底，留下清爽舒適的膚觸。配方還蘊含高比例自然來源成分，包括舒緩的「白神花植多酚」，敏弱肌也可使用。

這次乳霜瓶蓋一樣鑲嵌迪奧高訂羅盤玫瑰符碼，看起來更顯精緻，瓶身並採用環保玻璃製成，減輕重量之餘也友善環境。同步推出無論體積或重量都持續優化的填充瓶包裝。

DHC LX-ME美肌亮白健康系列

DHC 2023年推出全新美白系列LX-ME，「LUX」是表示亮度的單位，有「讓我(ME)發光」的涵義。這次強調藉由添加寡糖，掌握並調理肌膚表面生態的平衡，喚回肌膚原有的健康與美麗。當中並借助傳明酸的滲透效率，透過「阻絕麥拉寧配方」打造出細緻透明美肌，更不忘以保水力優秀的植物萃取保濕成分，為角質層注入滋潤，防止肌膚流失水分，實現柔軟彈嫩的嫩白美肌。

全系列包括美肌亮白健康水、美肌亮白健康乳、美肌亮白健康凝霜。

Natura Bisse鑽石極致臻白系列

「白」的相反不是黑而是「黯」，包括暗淡無光澤、色雜不純、甚至有斑點。因此對Natura Bisse來說，阻斑只是美白的基礎，還要使肌膚紋理緊緻與平整，才是真正透亮的根源，因此美白與抗老必須兼顧。

2023全新推出的鑽石極致臻白系列，一方面以「源頭阻斑複方科技+深層褪黑複方植萃」，鎖定外來刺激與內在成因，拆解黑色素生成的每一步驟。另一方面配合「鑽光逆時複方科技」，融合菸鹼醯胺、肌肽、刺梨萃取及水晶亮膚胜肽等成分，由表面到線條協同發揮，再結合四重玻尿酸為肌膚深度保濕，以澎潤光滑的肌理突破肌齡衰老的封鎖線。

系列中的鑽石極緻臻白無瑕精華，以共通成分專注於修護並協助淡化黑色素，讓膚色更均勻，且不具酸類、早晚都可使用。

Sisley璀璨鑽白激光淨點精華筆

Sisley在2020年以全新發現的「掌心亮白現象」為靈感推出璀璨鑽白濃縮精華，大受好評。2023年再深入針對各種成因（例如年紀、紫外線、肌膚瑕疵）造成的斑點等尋找解答，推出「璀璨鑽白激光淨點精華筆」，透過創新科技和植物活性精箤，打造有感的激光淨點功效。

除了延續系列的專利鑽白複合物、以及使用維他命E衍生物與天然紅沒藥醇活性提供肌膚超強保護力之外，Sisley實驗室還全新使用拳參萃取物，有助於維持肌膚環境的健康，並限制較深層的肌膚瑕疵持續擴大，更能密集預防新的斑點在肌膚表層的生成，幫助閃退肌膚瑕疵。

同時，這次精華筆特別採用矽膠筆設計，讓大家可以更精準的使用在斑點與瑕疵部位。

香奈兒珍珠光感淨白淡斑精萃

香奈兒珍珠光感系列2011年使用明星成分「TXC 分子」，2023年此成分再升級成「新一代傳明酸 TXC™」能幫助預防與校正斑點，再搭配溫和舒緩的尿囊素及檸檬香蜂草，以及柔嫩膚觸的檸檬香蜂草及維生素E，專門針對老化或日曬造成的斑點困擾研發。

特別的是，這次配方當中沒有香味，因此特別適合眼周脆弱肌膚，改善經常困擾大家的色素沉澱及暗沉問題。凝霜質地塗抹後可迅速滲入肌底，清爽不黏膩，完整釋放精純活性能量。

肌膚之鑰激光鑽白菁萃

肌膚之鑰激光鑽白菁萃2014年推出後就成為品牌最熱賣的美白精華液，2023年再度升級。除了原有的「晶采煥亮技術」 （4MSK、傳明酸、 甜菜根植萃協同作用，層層提亮幫助改善暗沉）以及光采複合物之外，這次最重要的就是加入全新獨家成分「亮肌複合精華」是由葡聚糖寡醣及桉樹嫩葉提取物淬鍊揉合而成，幫助打造細緻明亮的肌膚感受。

由於質地細緻，好延展、容易吸收，這次激光鑽白菁萃又有「雲朵鑽光瓶」的小名。

倩碧超激光勻淨白淡斑精華露

倩碧2023年美白新品是淡斑化妝水「水晶露」超激光勻淨白淡斑精華露，添加獨創專利CL302淡斑淨膚科技，可精準鎖定瑕疵、層層淡化暗沉，讓光澤由內透到外。還搭配水楊酸暢通毛孔，以及靜岡玉露萃取與玻尿酸穩定膚況並為肌膚補充水分。

SK-II「小燈泡」光蘊臻采煥亮精華

SK-II默默擁有不少愛用者的美白精華「小燈泡」，睽違7年在2023年推出升級版光蘊臻采煥亮精華。

這次在成分上特別使用了晶透光蘊配方，當中蘊含SK-II經典傳奇成份PITERA™，以及光蘊複合精粹、專研SDL PRO（又名色淡林）及珍貴的雪蓮提取精萃（生長於日本、一年僅開花四天），相比於上一代產品能夠更有效改善暗沉、膚色不均問題，特別是大家最在意的「暗黃感」。同時搭配更多保濕成分，賦予肌膚水潤感，並以質感香調增添使用時的清新感。

DIOR迪奧雪晶靈極亮光采水凝露

迪奧雪晶靈系列一直以雪絨花為主要成分，2023年實驗室打造出「雪絨花複合物2.0」，帶來更快更有感的亮白效果，對抗斑點功效也更勝以往。因此今年就以雪絨花複合物2.0為核心打造創新3QD配方，注入新一代迪奧雪晶靈極亮光采水凝露之中，為肌膚帶來「控油、細緻、舒緩」三大功效。

獨特的精華微珠也蘊含維他命E與維他命C，為肌膚帶來強大的即時亮白作用，更能提升肌膚保水度與保護力，全面對抗因外在侵擾所引發的斑點問題，使肌膚細、勻、亮，綻放淨透雪亮光。

ONE BY KOSE瞬淨透擊斑精萃W

高絲最有人氣的美白精華2023年升級至第三代，原先最著名的就是運用麴酸於斑點的發生源讓斑點無色化， 這次全新添加花椒箤取液更能防禦斑點的擴張與逐漸增加。

除此之外，還將保濕效果優異的質地雙重細微乳化，提升滲透感。 使用後能瞬間感受到水嫩、滋潤、柔軟，肌膚紋理被整頓呈現出光亮肌質。

蘭蔻超極光淨亮淡斑激萃

蘭蔻運用累積長達30年研發的酵素科研，2020年時推出能為肌膚帶來極淨、光透、水亮的「極光水」超極光活粹晶露，在特別重視肌膚淨亮感的亞洲一炮而紅，2023年極光水再推出同系列重量級新品「極光精華」超極光淨亮淡斑激萃，延續淨白保養威力。

超極光淨亮淡斑激萃成份當中最重要的就是加入「10%二代果酸PHA」。蘭蔻這次捨棄常見的AHA果酸，選用效果更溫和卻擁有加倍效能的二代果酸PHA，幫助斑點、暗沉、毛孔快速有感煥膚，同時，二代果酸PHA也能幫助促進肌膚代謝，使肌膚呈現油水平衡的最佳保濕潤澤狀態。還有5%菸鹼醯胺有助於抑制黑色素、淡化斑點、增強肌膚含水度的成分，與二代果酸PHA相輔相成，達到更完整的表層淨緻平滑、拋光效果。

當然，原有極光水的關鍵成分「山毛櫸芽萃取」同樣存在，配合這次的新成分，可偕同穩定肌膚，使肌膚由內而外更快速有感的感受到健康、柔嫩、透亮。

IPSA追光淨亮精華

IPSA 2023年推出全新「追光瓶」追光淨亮精華，主打以革命性的「5D追光靶向噬黑科技」突破亮白關鍵，不僅能使肌膚白皙，更能深入肌底打擊潛在黑色素，打造由內而外透亮的發光美肌。

這次IPSA使用獨家噬黑配方4MSK+傳明酸，快速滲透肌底向狙擊黑色素、改善瑕疵。還有全新高效追光淨亮配方「JM淨色複合體III」富含多重植萃配方（橄欖葉萃取、薑科萃取、薑黃萃取、西洋山楂萃取、紅茶精萃），向外開啟高效淨化通道，一層淡瑕疵、二層改善暗沉、三層更透光、四層膚色超勻亮、五層由底透出蘋果光，白天也可使用不怕反黑，讓肌膚全面煥白發光。

特別的是，IPSA這次美白精華液新品還推出官網限定的限量追光寶典組合，當中特別附上IPSA追光燈，讓大家跟著療癒身心的溫暖燈光，一起探索肌膚淨白透光的秘密。

ioma衛星照亮珍珠精華

ioma美白精華「衛星照亮珍珠精華」配方升級上市，獨特亮白科技主要來自高山雪絨花萃取，具有全方位修護能量，讓肌膚恢復原有光彩。再搭配添加專利亮白成分Albatin、Alistin可對抗頑固暗沉、均勻膚色。同時輔以保濕成分、維生素B3、維生素C等等，讓美白保養效果更全面。

這罐精華還使用雙層微脂囊包覆技術，展現在瓶中宛如一顆顆圓潤珍珠，確保每次擠出使用時都能釋出最新鮮成分，每次按下都是三顆珍珠的量，為肌膚注入滿滿美肌力。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2023面膜推薦！從片狀到塗抹式都有，敷完急救膚況超有感

● 終於等到膚況登峰造極！讓保養控膜拜的POLA B.A系列，超狂抗老威力擋也擋不住，逆轉時光青春肌齡強勢回歸，七天與歲月痕跡說掰掰！