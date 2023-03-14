凱特布蘭琪紅毯禮服最愛「舊衣新穿」　同件珠寶換個設計戴出新造型

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）來自澳洲，出生於1969年5月14日，她從拍攝廣告入行，演藝之路至今早已拿下無數獎項肯定，凱特布蘭琪的得獎紀錄包括2座奧斯卡獎項、4座金球獎和4座英國電影學院獎，2023年光是憑藉《TÁR塔爾》指揮家一角，目前累積拿下了包括威尼斯影展、金球獎、英國電影學院獎…等共計27個最佳女主角的獎項殊榮，堪稱演技教科書！

走出銀光幕，凱特布蘭琪那張煥發英氣的精緻臉龐，獨特的純淨氣質，以及比例得宜的身形，不論是性感禮服或酷帥西裝，各類造型總是能穿出自我風格，她與凱特王妃（Kate Middleton）也時常奉行「舊衣新穿」的紅毯綠時尚，此外，凱特布蘭琪自2022年6月成為路易威登（Louis Vuitton）大使，自此成為體現LV風格精神的最佳代言人，並透過珠寶與服裝搭配，每每是眾所矚目的紅毯時髦焦點。而回顧凱特的珠寶選擇也別具態度，比如多層次項鍊、吊燈垂墜式大耳環、不對稱耳骨夾、寬版手鐲與戒指，彰顯女性的堅毅力量...以下透過圖集彙整，一起看凱特布蘭琪的紅毯造型與珠寶細節。

凱特布蘭琪的紅毯珠寶造型

Look 1

凱特布蘭琪不只時常重複穿上同件禮服，包括同件珠寶也能透過巧思戴出新造型！配戴路易威登「重製設計」的高級珠寶系列大溪地珍珠項鍊，中央鑲崁23.78克拉的尼日利亞碧璽，出席2023年3月舉行的TIME's 2nd Annual Women of the Year Gala。

Look 2

凱特布蘭琪配戴路易威登訂製「變更設計」的高級珠寶系列珍珠項鍊、珍珠耳環以及Stellar Times白金鑲鑽戒指，出席EE BAFTA Film Awards 2023英國電影學院獎頒獎典禮。

Look 3

凱特布蘭琪身著路易威登2018早春系列經典重製金色刺繡亮片洋裝搭配黑色皮褲，出席2023 Producers Guild Awards美國製片人公會大獎頒獎典禮。

Look 4

凱特布蘭琪一身襯衫裙裝配戴路易威登高級珠寶Radiant系列18克拉黃金鑲鑽手環、單邊的石榴石鑲鑽耳環與復古印章戒指，以優雅又霸氣的風格，出席第28屆美國影評人票選獎（Critics Choice Awards）頒獎典禮。

Look 5

凱特布蘭琪在洛杉磯舉行的第13屆電影藝術與科學學院州長獎頒獎典禮上，穿著 Alexander McQueen 2020春夏系列的不對稱禮服，其上飾有荷葉邊和手工刺繡細節，搭配解構剪裁的黑色夾克，珠寶搭配重點選擇耳環與大型戒指。

Look 6

在第66屆倫敦電影節期間，凱特身穿來自Alexander McQueen 2023春夏系列的雙排扣西裝外套和寬褲，出席《木偶奇遇記》全球首映會，耳際不對稱穿搭多個耳環，更顯率性時髦。

Look 7

凱特布蘭琪穿上路易威登訂製黑色絲質披肩造型洋裝，配戴高級珠寶系列白金鑲鑽手鍊與耳環，出席第79屆威尼斯國際影展紅毯，並以電影《TÁR塔爾》獲頒最佳女演員獎。

Look 8

凱特布蘭琪令人印象深刻的花朵造型禮服，簡約配戴路易威登珠寶系列B Blossom白金、黃金與黑瑪瑙鑽石耳環與戒指，出席2022年第79屆威尼斯國際影展紅毯宣傳最新電影《TÁR塔爾》，把視覺重點讓給胸前的服裝設計之餘，也透過黑白對比的珠寶點綴光彩。

Look 9

擔任2018年第71屆坎城影展評審的凱特布蘭琪，於紅毯上挑選搭配來自蕭邦（Chopard）的18K白金與鈦金耳環，鑲嵌錳鋁榴石、綠松色、粉色剛玉、黃玉、紅寶石與沙弗莱石榴石，以及不對稱斜肩禮服，優雅之中帶有前衛個性。

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