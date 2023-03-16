38歲夏于喬狀態超好當水嫩肌仙女　好氣色秘訣是「保持好奇心」

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女星夏于喬接下台灣MIT植萃保養品牌代言，出席活動時，水嫩肌膚加上絕佳好氣色令人驚豔！她也分享自己平時的保養、飲食、運動。

保養內外兼顧才有效

近來因演出電影《女優，摔吧！》表現亮眼的夏于喬，完全看不出已經38歲，她說自己保養秘訣就是要內外兼顧。

外的部分就是擦保養品，強調越簡單越好，特別在意保濕，但不喜歡太油膩的觸感。因此近期最愛森SHEN植萃保養主打的輕油保養概念。她說：「森SHEN植萃保養以油養膚，顛覆大眾對油保養好像會太多負擔的迷思。因為我自己也很怕保養之後難以吸收，但使用到對的產品真的對肌膚的抗老及保濕是很大的助力。」擦的時候偶爾還會搭配臉部按摩刮板，可以幫助緊緻肌膚。

內的部分則是在意飲食，平常少吃加工食品、多吃原型食物、多喝水，另外烹調原則則是少油少糖，還會以168的方式輕斷食。

喜歡戶外運動

關於運動，她表示：「我會因為工作或拍戲的需要到健身房重訓。平時如果沒有這樣的需求，則喜歡戶外運動，像是騎腳踏車和打桌球，找自己喜歡的方式運動，也比較會持續下去。」

生活要活得開心快樂

最後在心態，夏于喬笑說自己就像是個長不大的孩子，對許多事情都還是有極大的好奇心與新鮮感，很多時候也會像小孩一般的容易興奮與開心，「我不確定這是不是讓自己保持年輕的保養，但我想只要讓自己活得開心快樂，對生活有熱忱，也能讓旁人感受到活力就很棒了。」

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