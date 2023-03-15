「口風最緊」星座Top 3 ！　第一名守得住秘密，裝傻騙過所有人

▲「最守得住秘密」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

想從某些人口中套出秘密根本不可能，他們不僅嘴巴嚴到密不透風，而且演技一流，總是裝成不知道的樣子，差點就騙過了全世界，以下就公開「最守得住秘密」星座Top 3 ，看看誰上榜？

Top 3 水瓶座

水瓶座的內心深處隱藏許多不為人知的秘密，完全做到了「守口如瓶」，不光是自己的事情，就連他人的秘密，水瓶也一概閉上嘴巴，他們很清楚什麼該說、什麼不該說。每當外人要套水瓶的話的時候，根本是難上加難，水瓶會開始一連串轉移話題的策略來模糊焦點，就是為了繼續保守著秘密，有這樣的知己絕對是好事一件。

Top 2 處女座

處女座是12星座中非常懂得察言觀色的星座，「多聽少說」是他們的特點，這也就造就了處女其實什麼都知道，但是什麼都不說，很可能消息在朋友間傳開的時候，才發現處女其實是最早知道的那個，但是聰明的他們總是裝成不知道的模樣，一不小心就把人耍得團團轉。

Top 1 天蠍座

天蠍座很重視朋友之間的關係，只要你當天蠍是知己，天蠍必定加倍用義氣報答你，所以也是滿分的傾聽者，完全做到了聽完就忘記的狀態，也不會跟外人提起，或是接著去聊八卦，算是很良心的知己。但是請記得，天蠍在關係中是很平等的，如果你洩露了天蠍的秘密，那不是記仇那麼簡單了，天蠍也會給你顏色好看。