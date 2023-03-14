李李仁穿J.LINDEBERG鑽石圖騰耍帥　與女兒戴「情侶項鍊」曬好感情

記者王則絲／台北報導

李李仁今（14日）出席瑞典設計師品牌J.LINDEBERG春夏系列發表活動，演繹本季焦點「鑽石圖騰」新裝帥氣現身。訪問中李李仁分享日前人在美國一個月的時間，與16歲女兒度過開心的時光，回台不久出席品牌活動，還不忘把與女兒的「情侶項鍊」戴在身上隔空曬好感情。

▲李李仁身穿J.LINDEBERG春夏系列「鑽石圖騰」上衣。（圖／品牌提供）



李李仁今身穿J.LINDEBERG春夏系列「鑽石圖騰」POLO衫與打褶縮褲，一派休閒率性的現身；身為J.LINDEBERG形象大使，李李仁出鏡本季廣告大片，示範包括幾何波點Spots、鑽石圖騰Diamond Monogram、斑馬圖騰Nature Patterns和3D立體針織四大系列，以及結合都會風與機能休閒的正裝系列，嘗試了多種面貌的每一套造型，都獲得女兒的讚賞。

因為李李仁私下非常喜歡打高爾夫，所以其中他最喜歡的是高爾夫運動裝單品，多款強調透氣、彈性以及防曬功能，並注入亮眼的印花，深得他的心。

李李仁分享最近才剛從美國回來，足足陪伴了女兒一個月的時間，在美國的生活很簡單，就是陪著女兒上課、打球，同樣喜歡高爾夫球運動的女兒，現在實力已經超越了爸爸，讓李李仁既佩服又感到驕傲：「小朋友的學習力真的很驚人。」

▲李李仁出鏡演繹J.LINDEBERG春夏形象大片。（圖／品牌提供）



李李仁寵女兒不只是給予滿滿的陪伴，他也很願意參與女兒喜歡的事物，他提到，女兒帶他去逛男團於洛杉磯開設的快閃店，並一人買了一條項鍊與衣服，組成父女套裝，今日活動上李李仁更大方曬出與女兒的情侶項鍊，表示對於女兒追星是支持的態度，雖然不清楚女兒追的是什麼星，但是能夠當司機帶女兒到處跑也很幸福，著實是位暖爸！