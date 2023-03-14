約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人

▲約旦公主伊曼身穿Dior訂製白紗搭配CHAUMET鑽石冠冕，與約金融家Jameel Alexander Thermiotis結婚。（圖／翻攝queenrania IG）



記者陳雅韻／台北報導

約旦國王阿卜杜拉二世與被譽為「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）的長女伊曼（Iman）公主，日前與出身希臘家庭、28歲紐約金融家Jameel Alexander Thermiotis於安曼王宮舉辦婚禮，25歲的新娘向法國精品Dior訂製蕾絲方形領白紗，搭配奶奶傳承的法國珠寶品牌CHAUMET鑽石冠冕出閣，配上她招牌的甜美笑容，被網友盛讚是「最美新娘」。

▲約旦國王阿卜杜拉二世（左一）與身穿Dior禮服的王后拉尼婭（右一）參加女兒伊曼公主的婚禮。（圖／翻攝queenrania IG）



伊曼公主所穿的白紗是Dior量身打造的長袖A字裙剪裁禮服，方形高領以細緻的花朵蕾絲裝飾，袖口也點綴相同蕾絲，她頭戴奶奶傳承的CHAUMET鑽石冠冕，垂墜及地的花卉圖案頭紗，流露她一貫的優雅品味。

▲約旦王儲Hussein王子挽著妹妹伊曼公主步上結婚禮堂。（圖／翻攝queenrania IG）

約旦王后拉尼婭出席女兒的婚宴，也選擇Dior百褶禮服亮相，母女倆的時尚品味一脈相承，她對長女出嫁相當不捨，在婚禮儀式中頻頻拭淚，但也獻上無限祝福，接連多天po出女兒伊曼公主的婚紗照與影片，希望掌上明珠開啟人生新篇章，永遠幸福快樂。