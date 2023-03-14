fb ig video ETtoday search mobile

約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人

>

▲▼ 約旦公主出嫁 。（圖／翻攝IG）

▲約旦公主伊曼身穿Dior訂製白紗搭配CHAUMET鑽石冠冕，與約金融家Jameel Alexander Thermiotis結婚。（圖／翻攝queenrania IG）

記者陳雅韻／台北報導

約旦國王阿卜杜拉二世與被譽為「阿拉伯的黛安娜」約旦王后拉尼婭（Queen Rania）的長女伊曼（Iman）公主，日前與出身希臘家庭、28歲紐約金融家Jameel Alexander Thermiotis於安曼王宮舉辦婚禮，25歲的新娘向法國精品Dior訂製蕾絲方形領白紗，搭配奶奶傳承的法國珠寶品牌CHAUMET鑽石冠冕出閣，配上她招牌的甜美笑容，被網友盛讚是「最美新娘」。

▲▼ 約旦公主出嫁 。（圖／翻攝IG）

▲約旦國王阿卜杜拉二世（左一）與身穿Dior禮服的王后拉尼婭（右一）參加女兒伊曼公主的婚禮。（圖／翻攝queenrania IG）

伊曼公主所穿的白紗是Dior量身打造的長袖A字裙剪裁禮服，方形高領以細緻的花朵蕾絲裝飾，袖口也點綴相同蕾絲，她頭戴奶奶傳承的CHAUMET鑽石冠冕，垂墜及地的花卉圖案頭紗，流露她一貫的優雅品味。

▲▼ 約旦公主出嫁 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王儲Hussein王子挽著妹妹伊曼公主步上結婚禮堂。（圖／翻攝queenrania IG）

約旦王后拉尼婭出席女兒的婚宴，也選擇Dior百褶禮服亮相，母女倆的時尚品味一脈相承，她對長女出嫁相當不捨，在婚禮儀式中頻頻拭淚，但也獻上無限祝福，接連多天po出女兒伊曼公主的婚紗照與影片，希望掌上明珠開啟人生新篇章，永遠幸福快樂。

►約旦公主婚前派對美翻　精緻腰帶出自「阿拉伯黛安娜」30年前白紗

►楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

關鍵字：

約旦公主, Dior, CHAUMET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶

蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶

楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

玉澤演13萬Gucci行頭帥翻信義區　長腿歐巴領紳士遊行氣勢逼人

玉澤演13萬Gucci行頭帥翻信義區　長腿歐巴領紳士遊行氣勢逼人

百億身家超模跳上鋼管超火辣　吉賽兒翹臀長腿全都露 百億身家超模跳上鋼管超火辣　吉賽兒翹臀長腿全都露 把大師名畫戴上手　Swatch葛飾北齋錶雙面有看頭 陳喬恩露深溝網讚「天然美女」　泰國度假行頭不藏私 蔡依林米蘭沒方向感萌樣曝光　周杰倫滑進香奈兒工作室變魔術 鑽石球、祖母綠變身華麗荳蔻　CINDY CHAO立體胸針任一角度都美 愛黛兒奪獎的幸運耳環要來了　Tiffany挾35顆絕美粉鑽襲台

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面