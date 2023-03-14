大霈晶透好膚質靠清潔邁完美第一步　有上妝基本洗卸3道程序

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、piopiolee IG

「全能女神」大霈（李霈瑜）模特兒出身，會主持、唱歌又能演戲，可謂是全方位藝人，樣樣才藝難不倒，因為身兼多職，工作也相當忙碌，上鏡更是最重要的事情，所以在肌膚保養上，她特別重視，連洗臉都要3道步驟才行，難怪會有細緻透亮感的膚況。

＃3次清潔更乾淨

工作需要長時間帶妝，大部分更需要持妝夠力的產品，才能維持一整天的完美狀態，因此大霈在保養上最重視清潔，習慣先用眼唇卸妝液帶走難卸的眼妝、唇妝，再用潔顏油全臉按摩，透過天然精油的香氣讓心靈平靜放鬆，同時搭配3分鐘按摩臉部穴道，最後洗臉凝膠再一次重複按摩，等於需要3道程序才完成清潔。

＃濕敷補水加按摩

在戲劇上也有不少作品的大霈長時間待在拍戲環境中，需要接受各種光源的照射、太陽曝曬，肌膚非常容易乾燥、缺水，她表示，「以前覺得濕敷奢侈，現在覺得青春有限」，所以有空就會用化妝水濕敷全臉，敷完之後再塗抹乳霜，也會搭配美容儀、刮痧棒按摩，讓保養成分更完整被吸收。

＃食補雙管齊下

大霈表示，媽媽說多吃白木耳、桃膠或是素菜，可以讓肌膚變得更好，補充各種天然元素，所以自己也會嘗試透過這些食材來維持完美狀態。

＃定期做臉養護

長痘痘是很多人都會困擾的問題，大霈也不例外，很擔心臉上有小瑕疵的她會定期做肌膚管理，尤其是內包型的痘痘或粉刺，就交給專業的美容師處理，不僅可以清乾淨，也比較不容易留疤。

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