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大霈晶透好膚質靠清潔邁完美第一步　有上妝基本洗卸3道程序

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、piopiolee IG

「全能女神」大霈（李霈瑜）模特兒出身，會主持、唱歌又能演戲，可謂是全方位藝人，樣樣才藝難不倒，因為身兼多職，工作也相當忙碌，上鏡更是最重要的事情，所以在肌膚保養上，她特別重視，連洗臉都要3道步驟才行，難怪會有細緻透亮感的膚況。

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

＃3次清潔更乾淨

工作需要長時間帶妝，大部分更需要持妝夠力的產品，才能維持一整天的完美狀態，因此大霈在保養上最重視清潔，習慣先用眼唇卸妝液帶走難卸的眼妝、唇妝，再用潔顏油全臉按摩，透過天然精油的香氣讓心靈平靜放鬆，同時搭配3分鐘按摩臉部穴道，最後洗臉凝膠再一次重複按摩，等於需要3道程序才完成清潔。

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

＃濕敷補水加按摩

在戲劇上也有不少作品的大霈長時間待在拍戲環境中，需要接受各種光源的照射、太陽曝曬，肌膚非常容易乾燥、缺水，她表示，「以前覺得濕敷奢侈，現在覺得青春有限」，所以有空就會用化妝水濕敷全臉，敷完之後再塗抹乳霜，也會搭配美容儀、刮痧棒按摩，讓保養成分更完整被吸收。

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

＃食補雙管齊下

大霈表示，媽媽說多吃白木耳、桃膠或是素菜，可以讓肌膚變得更好，補充各種天然元素，所以自己也會嘗試透過這些食材來維持完美狀態。

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

＃定期做臉養護

長痘痘是很多人都會困擾的問題，大霈也不例外，很擔心臉上有小瑕疵的她會定期做肌膚管理，尤其是內包型的痘痘或粉刺，就交給專業的美容師處理，不僅可以清乾淨，也比較不容易留疤。

【推薦單品】

＃THREE 平衡潔膚油N，180mL、售價1550元

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

以「上蒼處方簽」為品牌宗旨的THREE向來以多種自然成分，製作出紓壓療癒的保養系列，尤其是平衡潔膚油一上市立刻成為明星商品，93%天然成分與植物油添加，完全不用擔心乳化不全的殘留問題，這次全新升級更添加了日本產番紅花、牛蒡複合萃取精華、魚腥草、黃檗萃取精華，如同精華水般的質地，能完全帶走全臉彩妝，同時留下清爽水嫩的感受。

＃倩碧 黑活炭深層淨毛孔卸妝膏，125ml、售價1500元

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

毛孔粗大、出油旺盛是很多台灣女孩的困擾，倩碧選用日本高級備長炭結合紅花籽成分，製作出全新卸妝膏，超獨特的黑色膏體可以更深層潔淨肌膚髒污，同時吸附多餘油脂，絕對是油性肌膚乾淨洗卸的好幫手，而且用完肌膚清透不緊繃，連敏感肌都能用。

＃MAKE UP FOR EVER 完美舒緩眼唇卸妝乳，125ml、售價1150元

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

隨著科技越來越進步，彩妝越做越持久，當然也不易卸除，所以需要更分區專業的單品，防水彩妝專門戶MAKE UP FOR EVER的完美舒緩眼唇卸妝乳，擁有輕盈水潤的凝乳質地，可以迅速帶走彩妝釘子戶，搭配化妝棉濕敷也不熏眼，添加矢車菊萃取溫和保濕不乾澀。

＃THREE 平衡精萃重點卸妝露N，90ml、售價1200元

▲大霈,李霈瑜,THREE,MAKE UP FOR EVER,倩碧,保養,卸妝。（圖／品牌提供、piopiolee IG）

針對防水眼線、睫毛膏、唇彩等單品誕生的平衡精萃重點卸妝露N，擁有水層、油層兩種質地，以苦橙精油跟辣木籽油為主成分，充分搖勻混合之後，可以卸除更強力的彩妝，而且完全不會留下油膩感，淡雅的草本香氣更是讓人每天愛上卸妝的關鍵。

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關鍵字：

大霈, 李霈瑜, THREE, MAKE UP FOR EVER, 倩碧, 保養, 卸妝

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