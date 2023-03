大霈晶透好膚質靠清潔邁完美第一步　有上妝基本洗卸3道程序

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供、piopiolee IG

「全能女神」大霈(李霈瑜)模特兒出身,會主持、唱歌又能演戲,可謂是全方位藝人,樣樣才藝難不倒,因為身兼多職,工作也相當忙碌,上鏡更是最重要的事情,所以在肌膚保養上,她特別重視,連洗臉都要3道步驟才行,難怪會有細緻透亮感的膚況。

#3次清潔更乾淨

工作需要長時間帶妝,大部分更需要持妝夠力的產品,才能維持一整天的完美狀態,因此大霈在保養上最重視清潔,習慣先用眼唇卸妝液帶走難卸的眼妝、唇妝,再用潔顏油全臉按摩,透過天然精油的香氣讓心靈平靜放鬆,同時搭配3分鐘按摩臉部穴道,最後洗臉凝膠再一次重複按摩,等於需要3道程序才完成清潔。

#濕敷補水加按摩

在戲劇上也有不少作品的大霈長時間待在拍戲環境中,需要接受各種光源的照射、太陽曝曬,肌膚非常容易乾燥、缺水,她表示,「以前覺得濕敷奢侈,現在覺得青春有限」,所以有空就會用化妝水濕敷全臉,敷完之後再塗抹乳霜,也會搭配美容儀、刮痧棒按摩,讓保養成分更完整被吸收。

#食補雙管齊下

大霈表示,媽媽說多吃白木耳、桃膠或是素菜,可以讓肌膚變得更好,補充各種天然元素,所以自己也會嘗試透過這些食材來維持完美狀態。

#定期做臉養護

長痘痘是很多人都會困擾的問題,大霈也不例外,很擔心臉上有小瑕疵的她會定期做肌膚管理,尤其是內包型的痘痘或粉刺,就交給專業的美容師處理,不僅可以清乾淨,也比較不容易留疤。

【推薦單品】

#THREE 平衡潔膚油N,180mL、售價1550元

以「上蒼處方簽」為品牌宗旨的THREE向來以多種自然成分,製作出紓壓療癒的保養系列,尤其是平衡潔膚油一上市立刻成為明星商品,93%天然成分與植物油添加,完全不用擔心乳化不全的殘留問題,這次全新升級更添加了日本產番紅花、牛蒡複合萃取精華、魚腥草、黃檗萃取精華,如同精華水般的質地,能完全帶走全臉彩妝,同時留下清爽水嫩的感受。

#倩碧 黑活炭深層淨毛孔卸妝膏,125ml、售價1500元

毛孔粗大、出油旺盛是很多台灣女孩的困擾,倩碧選用日本高級備長炭結合紅花籽成分,製作出全新卸妝膏,超獨特的黑色膏體可以更深層潔淨肌膚髒污,同時吸附多餘油脂,絕對是油性肌膚乾淨洗卸的好幫手,而且用完肌膚清透不緊繃,連敏感肌都能用。

#MAKE UP FOR EVER 完美舒緩眼唇卸妝乳,125ml、售價1150元

隨著科技越來越進步,彩妝越做越持久,當然也不易卸除,所以需要更分區專業的單品,防水彩妝專門戶MAKE UP FOR EVER的完美舒緩眼唇卸妝乳,擁有輕盈水潤的凝乳質地,可以迅速帶走彩妝釘子戶,搭配化妝棉濕敷也不熏眼,添加矢車菊萃取溫和保濕不乾澀。

#THREE 平衡精萃重點卸妝露N,90ml、售價1200元

針對防水眼線、睫毛膏、唇彩等單品誕生的平衡精萃重點卸妝露N,擁有水層、油層兩種質地,以苦橙精油跟辣木籽油為主成分,充分搖勻混合之後,可以卸除更強力的彩妝,而且完全不會留下油膩感,淡雅的草本香氣更是讓人每天愛上卸妝的關鍵。