節食超NG！營養師傳授「不復胖飲食6招」，烹調方式很重要

▲炸物不只熱量高，更容易引起身體發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減重是一條漫漫長路，比的不是瘦得快，而是誰瘦得久，不少人用錯誤減重方式，雖然瘦很快，但每次復胖也很快，要如何終止這種溜溜球效應呢？營養師高敏敏傳授不復胖飲食法6招，趕快學起來！

#不偏食、吃原型食物

營養師高敏敏分享，飲食要均衡， 6大類食物都要吃，澱粉要搭配非精緻主食，選擇上可以像是黑米、糙米、燕麥等，或是用原型全穀食物取代部分白飯、白麵條，像是玉米、蕃薯、馬鈴薯、芋頭。

#少油烹調，盡量蒸煮滷烤

不想吃進過多熱量，烹調的方式很重要，不要常吃高油、高熱量、 勾芡等飲食、盡量以蒸煮滷烤取代油煎油炸，並多搭配蔬菜為大原則。

#每天吃蔬果

蔬菜以各色蔬菜類、菇類、藻類為主，其中都富含膳食纖維，幫助順暢排便，像是水果每天都要吃2拳頭大，或放到碗裡8分滿碗的量，幫助補充豐富膳食纖維及維生素C 不僅能增加飽足感，協助減肥之外也能抗發炎。

#慎選零食

想吃零食時，不要壓抑自己，建議用健康食物來取代，像是毛豆、黑豆、茭白筍、玉米筍、大番茄等，取代高熱量的洋芋片或餅乾，其他像是水果、豆漿、牛奶和雞胸肉都行，飲料盡量以無糖為主。

#吃優質蛋白質、少吃加工食物

即便是減重時期，蛋白質的攝取也不能少，吃夠足夠蛋白質才能維持肌肉量、生理機能和基礎代謝率，選擇上建議優先選擇植物性、白肉，順序以豆>魚>蛋>肉為主，少吃加工肉品、香腸、培根等，降低發炎體質。

#不隨意節食

其實在控制熱量時，最擔心的就是「吃太少感到肚子餓」，但是千萬別不吃，因為熱量不足更容易消耗掉肌肉和降低代謝，三餐也請定時，別總是等到餓了才吃飯，維持餐餐均衡不過飽，才是好的飲食習慣。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）