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黑眼圈、痘痘滿臉沒法見人？陳喬恩御用彩妝師5招打造完美乾淨底妝

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣知名彩妝師Hanya不僅是藝人陳喬恩御用，作品更是經常出現在各大時尚雜誌，連名媛貴婦都指定愛用；最近正逢口罩解禁、彩妝回歸的時刻，她也不吝嗇分享肌膚遮瑕的秘訣，就算有黑眼圈、痘疤等問題，只要掌握5個核心理念，一樣可以擁有完美輕薄的妝容效果。

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

＃遮瑕不能太白

戴了2年的口罩，拿掉瞬間黑眼圈、痘疤瑕疵通通出籠，想要擁有乾淨底妝，遮瑕絕不能少，但Hanya指出，很多人習慣挑選偏白底妝，連帶遮瑕也是，但其實過白的單品遮不住暗沉，「就像是白色衣服裡面穿黑色內衣一樣，挑錯色號再厚粉也沒用」，建議挑選深一點的顏色，先校正，再上原本膚色的粉底會更好。

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

＃100%遮瑕沒必要

想要膚色均勻乾淨，多數人都會想把瑕疵遮好遮滿，但Hanya表示，其實完美的遮瑕只要蓋住80%缺點就夠，太過用力地上粉，很容易會有厚重、假面的感覺，反而死板不好看，有一點點的不完美，其實在日常社交距離狀態下已經很夠用，不需要太精緻。

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

＃用量少而精

遮瑕產品用量很關鍵，如果不會拿捏，最好的方式就是少量多次，搭配刷具或是海綿等工具，薄透慢慢堆疊，不要一下子就拿遮瑕膏在眼下塗兩條，很容易失手導致妝感過濃，而且手法絕對要輕，過度用力會把已經遮好的底妝又帶走。

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

＃暈開邊緣就好

像是痘疤、黑眼圈、法令紋等缺點，Hanya建議可以先找到最深的地方，比如痘疤正中心、法令紋靠近鼻翼兩側的位置先下筆，把遮瑕最多的部分停留在最黑的地方，然後用海綿或是刷具，把邊緣自然淡進肌膚底妝即可，不需要整個都拍打暈開。

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

＃選擇正確的產品

Hanya認為好遮瑕也是成就完美底妝的關鍵，如果是肌膚狀態沒有太多問題，只需要簡單修正顏色的話，可以選擇比較薄透的遮瑕液類，針對頑固暗沉的痘疤則建議挑選比較膏狀、偏乾一點點的單品，能夠讓底妝牢牢在臉上不位移，當然延展性好、保濕度高又持久是必備。

【推薦單品】

＃sisley 植物完美修妍精華筆，1.7g、售價1800元

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

媲美彩妝師之手的植物完美修妍精華筆，擁有奶油級溶心質地，筆狀材質，但粉質完全不會乾燥，用來蓋痘疤、黑眼圈都不容易卡紋，即使質地潤澤也不會有過於輕透的感覺，一筆就可以把NG完美勾銷，精細筆頭能更精準掌握瑕疵部位，而且自帶尖頭海綿設計，不需要另外買工具，畫完直接拍開超簡單，設計有夠貼心。

＃Dior 超完美持久遮瑕乳，11ml、售價1650元

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

連續3年蟬聯日本@cosme美妝大賞熱賣遮瑕TOP 1的超完美持久遮瑕乳，2023年再度升級，擁有高保濕的好延展質地，水潤卻擁有修圖般的高遮瑕度，連刷頭都特地選用超彈力斜角設計，宛如手指般的親膚感，同樣也是一筆就可以隱形所有瑕疵，小小一支隨身攜帶超方便。

＃A.M. Fairyland 不關燈濾鏡光雙效遮瑕盤，5.2g、售價920元

▲Hanya,遮瑕,sisley,Dior,A.M. Fairyland,彩妝。（圖／品牌提供）

由台灣彩妝師Alice專為亞洲女生膚色設計的遮瑕盤，一次擁有暖色調、提亮色、中間色，非常適合剛學彩妝、還不太會挑色的新手使用，一盤就可以搞定全臉瑕疵，細緻乳霜狀質地，使用起來滋潤又有修飾力，內搭海綿棒或是小刷子，不需要另外買工具就可以直接完成。

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關鍵字：

Hanya, 遮瑕, sisley, Dior, A.M. Fairyland, 彩妝

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